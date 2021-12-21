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https://tr.sputniknews.com/20211221/zelenskiy-2022nin-basinda-turkiyeyle-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalayacagimizi-umuyoruz-1051987076.html
Zelenskiy: 2022'nin başında Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayacağımızı umuyoruz
Zelenskiy: 2022'nin başında Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayacağımızı umuyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılının başında Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalamayı umduklarını söyledi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T19:32+0300
2021-12-21T19:32+0300
dünya
ukrayna
türkiye
vladimir zelenskiy
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Ukraynalı büyükelçilerle bir görüşme yapan Vladimir Zelenskiy, Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalama olasılığı hakkındaki görüşlerini paylaştı.Zelenskiy, "Türkiye'yle serbest ticaret anlaşmasını imzalayacağımıza inanıyorum. Bunu önümüzdeki yılın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında yapmak isterdim" dedi.Daha önce Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmasının tüm ihtilaflı konuları üzerinde çalışacağını ve tarafların belgenin imzalanması için mutabakat sağlama niyetinde olduğunu söylemişti.Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko da, geçen haftaki açıklamasında, Türkiye'yle Ukrayna'daki tüm sektörlerin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtmişti.2011'den bu yana anlaşmayla ilgili 11 resmi görüşme gerçekleştirildiğini ve sürecin devam ettiğini aktaran Sviridenko, "Ukrayna tarafı (Türkiye ile) ülkenin tüm sektörlerinin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ukrayna iş dünyasının çoğunluğu Türkiye piyasasına açılmaktan yana" demişti.İkili iş birliğinin ana alanlarının bilgi teknolojileri, inovasyon, endüstri, enerji ve enerji verimliliği, lojistik, ulaşım altyapısı ve turizm olduğunu aktaran Sviridenko, "2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor" ifadesini kullanmıştı.
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ukrayna, türkiye, vladimir zelenskiy

Zelenskiy: 2022'nin başında Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayacağımızı umuyoruz

19:32 21.12.2021
© İHA / METİN BAŞARTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© İHA / METİN BAŞAR
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılının başında Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalamayı umduklarını söyledi.
Ukraynalı büyükelçilerle bir görüşme yapan Vladimir Zelenskiy, Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalama olasılığı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Zelenskiy, "Türkiye'yle serbest ticaret anlaşmasını imzalayacağımıza inanıyorum. Bunu önümüzdeki yılın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında yapmak isterdim" dedi.

Daha önce Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmasının tüm ihtilaflı konuları üzerinde çalışacağını ve tarafların belgenin imzalanması için mutabakat sağlama niyetinde olduğunu söylemişti.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko da, geçen haftaki açıklamasında, Türkiye'yle Ukrayna'daki tüm sektörlerin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtmişti.

2011'den bu yana anlaşmayla ilgili 11 resmi görüşme gerçekleştirildiğini ve sürecin devam ettiğini aktaran Sviridenko, "Ukrayna tarafı (Türkiye ile) ülkenin tüm sektörlerinin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ukrayna iş dünyasının çoğunluğu Türkiye piyasasına açılmaktan yana" demişti.

İkili iş birliğinin ana alanlarının bilgi teknolojileri, inovasyon, endüstri, enerji ve enerji verimliliği, lojistik, ulaşım altyapısı ve turizm olduğunu aktaran Sviridenko, "2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor" ifadesini kullanmıştı.
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