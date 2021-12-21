Zelenskiy: 2022'nin başında Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayacağımızı umuyoruz

Ukraynalı büyükelçilerle bir görüşme yapan Vladimir Zelenskiy, Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalama olasılığı hakkındaki görüşlerini paylaştı.



Zelenskiy, "Türkiye'yle serbest ticaret anlaşmasını imzalayacağımıza inanıyorum. Bunu önümüzdeki yılın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında yapmak isterdim" dedi.



Daha önce Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmasının tüm ihtilaflı konuları üzerinde çalışacağını ve tarafların belgenin imzalanması için mutabakat sağlama niyetinde olduğunu söylemişti.



Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko da, geçen haftaki açıklamasında, Türkiye'yle Ukrayna'daki tüm sektörlerin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtmişti.



2011'den bu yana anlaşmayla ilgili 11 resmi görüşme gerçekleştirildiğini ve sürecin devam ettiğini aktaran Sviridenko, "Ukrayna tarafı (Türkiye ile) ülkenin tüm sektörlerinin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ukrayna iş dünyasının çoğunluğu Türkiye piyasasına açılmaktan yana" demişti.



İkili iş birliğinin ana alanlarının bilgi teknolojileri, inovasyon, endüstri, enerji ve enerji verimliliği, lojistik, ulaşım altyapısı ve turizm olduğunu aktaran Sviridenko, "2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor" ifadesini kullanmıştı.