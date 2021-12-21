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Zelenskiy: Putin'i olası görüşmemizin gündemi üzerinde anlaşmak için aramaya hazırım
Zelenskiy: Putin'i olası görüşmemizin gündemi üzerinde anlaşmak için aramaya hazırım
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'i olası görüşmenin gündemi üzerinde anlaşmak için aramaya hazır olduğunu söyledi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T20:37+0300
2021-12-21T20:39+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile olası görüşmelerinin gündeminin iki ülke devlet başkanlığı idareleri tarafından belirlenmeye çalışıldığı, ancak gerektiğinde Rus lideri bizzat aramaya hazır olduğunu belirtti.Ukrayna basınına konuşan Zelenskiy, ”İki ülkenin devlet başkanlığı idareleri olası görüşmenin gündemine ilişkin konular üzerinde çalışıyorlar. Belirli bir zaman dilimi içinde önemli belgeler üzerinde anlaşamazlarsa Rus lideri bizzat arayacağım” dedi.Zelenskiy, şu anda Ukrayna ve Rusya liderleri arasında herhangi bir temas olmadığını, ancak herhangi bir formattaki görüşmeye hazır olduğunu belirterek, “Diyaloğa hazır olduğumuzu açıkça söylüyoruz. Rus tarafının da hazır olduğunu söylemesini bekliyoruz. Rusya ile her formatta ve herhangi bir ortağımızın katılımıyla görüşmeye hazırız, bundan çekinmiyoruz. Doğrudan diyaloga hazırız, hangi formatta olduğu bizim için önemli değil” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/zelenskiy-2022nin-basinda-turkiyeyle-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalayacagimizi-umuyoruz-1051987076.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy

Zelenskiy: Putin'i olası görüşmemizin gündemi üzerinde anlaşmak için aramaya hazırım

20:37 21.12.2021 (güncellendi: 20:39 21.12.2021)
© REUTERS / Andy BuchananUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Andy Buchanan
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'i olası görüşmenin gündemi üzerinde anlaşmak için aramaya hazır olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile olası görüşmelerinin gündeminin iki ülke devlet başkanlığı idareleri tarafından belirlenmeye çalışıldığı, ancak gerektiğinde Rus lideri bizzat aramaya hazır olduğunu belirtti.
Ukrayna basınına konuşan Zelenskiy, ”İki ülkenin devlet başkanlığı idareleri olası görüşmenin gündemine ilişkin konular üzerinde çalışıyorlar. Belirli bir zaman dilimi içinde önemli belgeler üzerinde anlaşamazlarsa Rus lideri bizzat arayacağım” dedi.
Zelenskiy, şu anda Ukrayna ve Rusya liderleri arasında herhangi bir temas olmadığını, ancak herhangi bir formattaki görüşmeye hazır olduğunu belirterek, “Diyaloğa hazır olduğumuzu açıkça söylüyoruz. Rus tarafının da hazır olduğunu söylemesini bekliyoruz. Rusya ile her formatta ve herhangi bir ortağımızın katılımıyla görüşmeye hazırız, bundan çekinmiyoruz. Doğrudan diyaloga hazırız, hangi formatta olduğu bizim için önemli değil” ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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