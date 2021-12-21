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Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:43+0300
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bomba fünyesi
türkiye
ak parti
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Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önünde yürüyen bir vatandaş, iddiaya göre dün akşam saatlerinde yol üzerinde kapalı olarak duran kutudan şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi olarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra cadde üzerinde bulunan kutu bomba imha ekipleri tarafından fünye ile uzaktan imha edildi. Kutuda bulunanlar incelenme üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210917/batmanda-supheli-canta-icinden-el-bombasi-cikti---1048981147.html
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bomba fünyesi, ak parti, zeytinburnu

Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

16:43 21.12.2021 (güncellendi: 16:47 21.12.2021)
© İHAZeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket
Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© İHA
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Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı.
Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önünde yürüyen bir vatandaş, iddiaya göre dün akşam saatlerinde yol üzerinde kapalı olarak duran kutudan şüphelenerek polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi olarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
Daha sonra cadde üzerinde bulunan kutu bomba imha ekipleri tarafından fünye ile uzaktan imha edildi. Kutuda bulunanlar incelenme üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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