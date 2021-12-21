https://tr.sputniknews.com/20211221/zeytinburnu-ak-parti-ilce-baskanligi-onundeki-supheli-paket-funye-ile-patlatildi-1051978669.html

Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T16:43+0300

2021-12-21T16:43+0300

2021-12-21T16:47+0300

bomba fünyesi

türkiye

ak parti

zeytinburnu

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Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önünde yürüyen bir vatandaş, iddiaya göre dün akşam saatlerinde yol üzerinde kapalı olarak duran kutudan şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi olarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra cadde üzerinde bulunan kutu bomba imha ekipleri tarafından fünye ile uzaktan imha edildi. Kutuda bulunanlar incelenme üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210917/batmanda-supheli-canta-icinden-el-bombasi-cikti---1048981147.html

türkiye

zeytinburnu

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bomba fünyesi, ak parti, zeytinburnu