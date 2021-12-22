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Nazım Hikmet’in bilinmeyen fotoğrafları Çekya’da ortaya çıktı
Nazım Hikmet’in bilinmeyen fotoğrafları Çekya’da ortaya çıktı
Nazım Hikmet’in Çekya’nın başkenti Prag’da 1956 yılında çekilmiş fotoğrafları, Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinde ortaya çıktı. Dünyaca ünlü şairin ilk kez gün... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
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Nazım Hikmet’in bilinmeyen fotoğrafları Çekya’da ortaya çıktı

12:46 22.12.2021
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Nazım Hikmet’in Çekya’nın başkenti Prag’da 1956 yılında çekilmiş fotoğrafları, Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinde ortaya çıktı. Dünyaca ünlü şairin ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları Sputnik'in galerisinde.
© İHA

Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında ve günlük yaşamında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında ve günlük yaşamında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında ve günlük yaşamında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

© İHA

Nazım Hikmet’in Enayi (Podivin), İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (Byl Filip Filpek nebo nebyl?), İnek (Krava) ve İstasyon (Stanice) gibi birçok oyunu Çekçeye çevrilerek dönemin Çekoslovakya’sındaki en önemli tiyatrolarda uzun yıllar sergilendi.

Nazım Hikmet’in Enayi (Podivin), İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (Byl Filip Filpek nebo nebyl?), İnek (Krava) ve İstasyon (Stanice) gibi birçok oyunu Çekçeye çevrilerek dönemin Çekoslovakya’sındaki en önemli tiyatrolarda uzun yıllar sergilendi. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

Nazım Hikmet’in Enayi (Podivin), İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (Byl Filip Filpek nebo nebyl?), İnek (Krava) ve İstasyon (Stanice) gibi birçok oyunu Çekçeye çevrilerek dönemin Çekoslovakya’sındaki en önemli tiyatrolarda uzun yıllar sergilendi.

© İHA

Ünlü şair ve yazarın Prag’da geçirdiği günlerde en çok ziyaret ettiği ve halen faaliyette olan Slavia Kafe'de (Kavarna Slavia) de bir fotoğrafı bulunuyor.

Ünlü şair ve yazarın Prag’da geçirdiği günlerde en çok ziyaret ettiği ve halen faaliyette olan Slavia Kafe&#x27;de (Kavarna Slavia) de bir fotoğrafı bulunuyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

Ünlü şair ve yazarın Prag’da geçirdiği günlerde en çok ziyaret ettiği ve halen faaliyette olan Slavia Kafe'de (Kavarna Slavia) de bir fotoğrafı bulunuyor.

© İHA

Prag’daki Ulusal Tiyatro’ya ait arşivlerde Nazım Hikmet’ın yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından Podivin (Enayi) oyununun provaları ve gala gecesi sırasında çekilmiş fotoğraflar ile dönemin Çekoslovakya’sında sergilenen tüm oyunları ile ilgili çıkmış gazete haberleri, oyun kitapçıkları ve diğer bazı belgeler de yer alıyor.

Prag’daki Ulusal Tiyatro’ya ait arşivlerde Nazım Hikmet’ın yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından Podivin (Enayi) oyununun provaları ve gala gecesi sırasında çekilmiş fotoğraflar ile dönemin Çekoslovakya’sında sergilenen tüm oyunları ile ilgili çıkmış gazete haberleri, oyun kitapçıkları ve diğer bazı belgeler de yer alıyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Prag’daki Ulusal Tiyatro’ya ait arşivlerde Nazım Hikmet’ın yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından Podivin (Enayi) oyununun provaları ve gala gecesi sırasında çekilmiş fotoğraflar ile dönemin Çekoslovakya’sında sergilenen tüm oyunları ile ilgili çıkmış gazete haberleri, oyun kitapçıkları ve diğer bazı belgeler de yer alıyor.

© İHA

Nazım Hikmet, Prag’da bulunduğu süre içerisinde Pobyt v Praze (Prag’daki Günlerim) isimli bir şiir kitabı yayınladı. Nazım Hikmet’in şiirlerini Çekçeye şair arkadaşı Jiri Taufer’in çevirdiği kitapta ayrıca en yakın arkadaşlarından olan ünlü şair Vitezslav Nezval için yazdığı iki şiir de bulunuyor.

Nazım Hikmet, Prag’da bulunduğu süre içerisinde Pobyt v Praze (Prag’daki Günlerim) isimli bir şiir kitabı yayınladı. Nazım Hikmet’in şiirlerini Çekçeye şair arkadaşı Jiri Taufer’in çevirdiği kitapta ayrıca en yakın arkadaşlarından olan ünlü şair Vitezslav Nezval için yazdığı iki şiir de bulunuyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA

Nazım Hikmet, Prag’da bulunduğu süre içerisinde Pobyt v Praze (Prag’daki Günlerim) isimli bir şiir kitabı yayınladı. Nazım Hikmet’in şiirlerini Çekçeye şair arkadaşı Jiri Taufer’in çevirdiği kitapta ayrıca en yakın arkadaşlarından olan ünlü şair Vitezslav Nezval için yazdığı iki şiir de bulunuyor.

© İHA

Kitapta Nazım Hikmet’in Prag’ın çeşitli yerlerinde ve en çok ziyaret ettiği kafe olan Slavia Kafe (Kavarna Slavia) önünde dönemin önemli fotoğraf sanatçılarından Josef Prosek tarafından çekilmiş hiç bilinmeyen fotoğrafları da yer alıyor.

Kitapta Nazım Hikmet’in Prag’ın çeşitli yerlerinde ve en çok ziyaret ettiği kafe olan Slavia Kafe (Kavarna Slavia) önünde dönemin önemli fotoğraf sanatçılarından Josef Prosek tarafından çekilmiş hiç bilinmeyen fotoğrafları da yer alıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA

Kitapta Nazım Hikmet’in Prag’ın çeşitli yerlerinde ve en çok ziyaret ettiği kafe olan Slavia Kafe (Kavarna Slavia) önünde dönemin önemli fotoğraf sanatçılarından Josef Prosek tarafından çekilmiş hiç bilinmeyen fotoğrafları da yer alıyor.

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