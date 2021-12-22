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https://tr.sputniknews.com/20211222/1052022296.html
Noel baba Brezilya'da çocuklara hediyeler dağıttı
Noel baba Brezilya'da çocuklara hediyeler dağıttı
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Noel baba kostümü giyen bir gönüllü Mare Favela'sına botla ulaştıktan sonra çocuklara hediyeler dağıttı ve oyunlar... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T18:22+0300
2021-12-22T18:22+0300
2021-12-22T18:22+0300
multimedya
brezilya
yoksulluk
noel baba
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фото, brezilya, yoksulluk, noel baba
Noel baba Brezilya'da çocuklara hediyeler dağıttı
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Noel baba kostümü giyen bir gönüllü Mare Favela'sına botla ulaştıktan sonra çocuklara hediyeler dağıttı ve oyunlar oynayarak neşelendirdi.
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA