Noel baba Brezilya'da çocuklara hediyeler dağıttı

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Noel baba kostümü giyen bir gönüllü Mare Favela'sına botla ulaştıktan sonra çocuklara hediyeler dağıttı ve oyunlar oynayarak neşelendirdi.