ABD 8 destinasyonu 'en yüksek riskli seyahat' kategorisine aldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)'nin haftalık açıkladığı tavsiyelerin son güncellemesinde, turistlerin en çok seyahat ettiği ülkelerin başında gelen İspanya'nın da içinde olduğu 8 ülkeye yapılacak ziyaretler, Kovid-19 önlemleri bağlamında riskin en yüksek olduğu yolculuklar arasına dahil edildi.Tavsiye kararında "Seviye 4" olarak belirtilen en riskli turizm merkezleri arasında İspanya'nın dışında Finlandiya, Lübnan, Çad, Monako, San Marino, Cebelitarık ve Bonaire yer aldı.CDC, riskli bölgelere seyahat konusunda aşı yaptırmayanlarla beraber tam aşılı yolcuları da uyararak uluslararası seyahatlerin Kovid-19 varyantlarını kapma ve yayma açısından yüksek risk oluşturduğunu bildirdi.New York'ta da Kovid-19 vakaları hızlandıTurizm ve iş amaçlı seyahatler noktasında dünyanın en çok ziyaretçi alan metropollerinden biri olan New York'ta da Kovid-19 vakalarının tekrar hızlı bir yükselişe geçtiği gözlendi.Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakalarının son birkaç hafta içinde belirgin bir ivme kazanarak arttığı New York'ta her türlü önlem artırılırken Broadway şovları ani bir kararla iptal edildi, test kuyrukları uzamaya başladı.New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, soğuk hava şartlarında yüzlerce insanın saatlerce test kuyruğunda beklemek zorunda kaldığı şehirde, ek test merkezleri kurulacağını ve evde uygulanabilecek 500 bin test kiti dağıtılacağını duyurdu.Kasımın tamamında yaklaşık 35 bin Kovid-19 vakasının görüldüğü şehirde, çarşambadan cumartesiye kadar tespit edilen pozitif vakaların 42 bini geçtiği bilgisi paylaşıldı.Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 2020'nin ilk aylarında Kovid-19 salgınının dünyadaki merkezi haline gelen New York'ta vaka sayısı 2 milyon 982 bini geçerken 58 bin 649 kişinin salgın yüzünden hayatını kaybettiği kaydedildi.New York bu rakamlarla California, Texas ve Florida'nın ardından ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen dördüncü eyaleti konumunda bulunuyor.

