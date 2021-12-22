https://tr.sputniknews.com/20211222/abd-hem-rusyayi-tehdit-etmek-hem-de-muttefiklerini-hizada-tutmak-icin-gerilimi-surdurecek-1052097272.html

'ABD, hem Rusya'yı tehdit etmek hem de müttefiklerini hizada tutmak için gerilimi sürdürecek'

'ABD, hem Rusya'yı tehdit etmek hem de müttefiklerini hizada tutmak için gerilimi sürdürecek'

Prof. Doster'e göre ABD'nin Ukrayna krizini sıcak çatışmaya çevirecek gücü yok ama hem Rusya'yı tehdit etmek hem de müttefiklerini hizada tutmak için gerilimi... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T23:25+0300

2021-12-22T23:25+0300

2021-12-24T22:25+0300

eksen

rusya

ukrayna

almanya

nato

montrö sözleşmesi

güvenlik

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Rusya Federasyonu'nun NATO'nun doğuya doğru genişlemesi karşısında hayati güvenlik çıkarlarını temin edecek hukuki bağlayıcılığı bulunan bir güvenlik garantileri anlaşması için yaptığı hamlenin yankıları sürüyor.ABD ve NATO'ya iki ayrı taslak sunan Moskova, içerikleri de dünya kamuoyuna açıklarken, ocak ayında ABD'yle ilk görüşmelerin başlaması bekleniyor. Rusya'nın taslakları açıklamasını en kısa sürede görüşmelere başlanması çağrısı izlerken, muhatapları ağırdan alır görünümünde. Beyaz saray ocaktaki görüşmelere atıf yaparken, NATO-Rusya Konseyi'nin de devreye sokulması gündemde. ABD öncülüğündeki Batı, bir yandan da Moskova'ya benzersiz bir ekonomik savaş açma tehditleri savurmaya devam ediyor.Avrupa güvenliğini derinden etkileyecek krizi Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barış Doster ile konuştuk.‘ABD'nin gereğini yapamayacağını düşünenlerdenim’Prof. Barış Doster'e göre, ABD yönetimi elini yüksek tutmaya çalışsa da askeri tehditlerini hayata geçirecek gücü yok. Rusya'nın ne kadar ciddi olduğunu geçmişte de gösterdiğini anımsatan Doster, ABD'nin Ukrayna krizini hem Rusya'yı tehdit etmek hem de müttefiklerini hizada tutmak için kullandığını söyledi:‘Eski ABD-Almanya ilişkileri yok, Almanya sadece Rusya’yla değil Çin ile de ilişkileri geliştiriyor’Doster, ABD-Almanya ilişkilerinin de artık Washington'ın bir kaş-göz işaretiyle Berlin'e istediğini yaptırabildiği türden olmadığı görüşünde. Almanya'nın Rusya'yla derin ilişkilerinin yanı sıra Çin'le gelişen ilişkilerine de atıf yapan Doster, "Asla sıcak çatışma olmaz. Masada oturulur ama bundan ABD istediğini elde edemez, öyle bir ihtimal yok. O anlamda Rusya’nın dediği olur" görüşünü dile getirdi:‘Karadeniz’de belirleyici olan Türkiye’nin o konudaki dik duruşu olur’Ukrayna krizinin Karadeniz'deki duruma yansıları eksik olmazken Prof. Doster’e göre, burada Türkiye'nin dik durması önemli ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Montrö Sözleşmesi konusundaki tutumu şüphe yaratıcı nitelikte:

rusya

ukrayna

almanya

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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rusya, ukrayna, almanya, nato, montrö sözleşmesi, güvenlik