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ABD'de ortalama yaşam süresi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıl azaldı
ABD'de ortalama yaşam süresi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıl azaldı
ABD’de Kovid-19 salgını nedeniyle, geçen yıl ortalama yaşam süresinin önceki yıla göre yaklaşık 2 yıl gerilediği belirtildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T19:28+0300
2021-12-22T19:28+0300
koronavirüs
abd
koronavirüs
yaşam
yaşam süresi artışı
yaşam beklentisi
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, 2020’de yaşam ortalamasının 2019'a kıyasla 1,8 yıl azaldığı tespit edildi.Söz konusu azalmanın, 75 yıldan fazla bir süre içinde en büyük tek yıllık düşüşü temsil ettiği kaydedildi.Yaşam ortalaması erkeklerde 2.1 yıl azalarak 74.2 yıla gerilerken, kadınlarda da 1.5 düşerek 79.9 oldu.Ülkede kalp krizi ve kanserden sonra Kovid-19 salgınının en büyük ölüm sebebi olduğuna dikkat çekilerek, geçen yıl genel nüfus içinde ölüm oranlarının yüzde 16,8 arttığı, bu oranın da 100 binde 835,4'e denk geldiği bilgisi paylaşıldı.ABD’de Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede vaka sayısı 51 milyonu, can kaybı sayısı da 810 bini aşmış bulunuyor.
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abd, koronavirüs, yaşam, yaşam süresi artışı, yaşam beklentisi

ABD'de ortalama yaşam süresi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıl azaldı

19:28 22.12.2021
© AP Photo / Gerry BroomeABD'de koronavirüs aşısı
ABD'de koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Gerry Broome
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ABD’de Kovid-19 salgını nedeniyle, geçen yıl ortalama yaşam süresinin önceki yıla göre yaklaşık 2 yıl gerilediği belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, 2020’de yaşam ortalamasının 2019'a kıyasla 1,8 yıl azaldığı tespit edildi.
Söz konusu azalmanın, 75 yıldan fazla bir süre içinde en büyük tek yıllık düşüşü temsil ettiği kaydedildi.
Yaşam ortalaması erkeklerde 2.1 yıl azalarak 74.2 yıla gerilerken, kadınlarda da 1.5 düşerek 79.9 oldu.
Ülkede kalp krizi ve kanserden sonra Kovid-19 salgınının en büyük ölüm sebebi olduğuna dikkat çekilerek, geçen yıl genel nüfus içinde ölüm oranlarının yüzde 16,8 arttığı, bu oranın da 100 binde 835,4'e denk geldiği bilgisi paylaşıldı.
ABD’de Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede vaka sayısı 51 milyonu, can kaybı sayısı da 810 bini aşmış bulunuyor.
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