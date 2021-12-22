https://tr.sputniknews.com/20211222/abdde-pfizerin-kovid-19-hapina-acil-kullanim-onayi-1052027713.html

ABD'de Pfizer'ın Kovid-19 hapına acil kullanım onayı

ABD'de Pfizer'ın Kovid-19 hapına acil kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği hapına acil kullanım onayı verdi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T21:50+0300

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2021-12-22T21:50+0300

koronavirüs

ilaç

pfizer

koronavirüs

kovid-19

acil kullanım onayı

paxlovid

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.'Paxlovid' adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.Ağızdan alınan ilacın Kovid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.Hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığı açıklanmıştıPfizer, 16 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.İngiltere, Merck’in ürettiği 'Molnupiravir' isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211214/pfizer-kovid-19a-karsi-urettigi-hapin-nihai-test-sonuclarini-acikladi-1051759712.html

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ilaç, pfizer, koronavirüs, kovid-19, acil kullanım onayı, paxlovid