https://tr.sputniknews.com/20211222/abdde-tesla-otomobillerine-guvenlik-sorusturmasi-1052017549.html
ABD'de Tesla otomobillerine güvenlik soruşturması
ABD'de Tesla otomobillerine güvenlik soruşturması
ABD'deki otomobil güvenlik kurumu, sürücü koltuğundayken oyun oynama özelliğinin getirilmesi üzerine ülkede 2017'den bu yana satılan 580 bin Tesla aracının... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T16:12+0300
2021-12-22T16:12+0300
2021-12-22T16:12+0300
dünya
abd
tesla
oyun
sürücü
güvenlik soruşturması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045062795_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_4f0a05e5c361fa5840b85f0be0343cee.jpg
Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada, Tesla şirketinin 2017-2022 yıllarında ürettiği 3, S, X, ve Y model araçların güvenlik soruşturmasına tabi tutulacağı bildirildi.Karara, şirketin "Passenger Play" olarak adlandırdığı yeni özellik nedeniyle "sürücünün dikkatinin dağılabileceği ve bunun da kaza riskini arttırabileceği" gerekçe gösterildi.Söz konusu özelliğin Aralık 2020'den bu yana erişilebilir olduğunu doğrulayan İdare, ancak özelliğin daha öncesinde yalnızca araç park halindeyken kullanılabildiğine işaret etti.Geçtiğimiz haftalarda New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde, İdare'nin oyun özelliği konusunda Tesla ile görüşmeler yaptığı belirtilmişti.Haberde Tesla'nın araçlara konuyla ilgili ""Araç halindeyken oyun oynama özelliği, yalnızca yolcular içindir" uyarısı ve oyun oynayan kişinin yolcu olduğu konusunda bir onay verme zorunluluğu eklense de, sürücünün yalnızca tek bir tuşa basarak oyun oynama imkanının bulunduğu kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/fransiz-bakan-paristeki-tesla-kazasinda-teknik-hata-tespit-edilemedi-1051786164.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045062795_107:0:1707:1200_1920x0_80_0_0_e94b7d569924a6df04bea70f6b02af20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, tesla, oyun, sürücü, güvenlik soruşturması
ABD'de Tesla otomobillerine güvenlik soruşturması
ABD'deki otomobil güvenlik kurumu, sürücü koltuğundayken oyun oynama özelliğinin getirilmesi üzerine ülkede 2017'den bu yana satılan 580 bin Tesla aracının soruşturulması kararı verdi.
Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada
, Tesla şirketinin 2017-2022 yıllarında ürettiği 3, S, X, ve Y model araçların güvenlik soruşturmasına tabi tutulacağı bildirildi.
Karara, şirketin "Passenger Play" olarak adlandırdığı yeni özellik nedeniyle "sürücünün dikkatinin dağılabileceği ve bunun da kaza riskini arttırabileceği" gerekçe gösterildi.
Söz konusu özelliğin Aralık 2020'den bu yana erişilebilir olduğunu doğrulayan İdare, ancak özelliğin daha öncesinde yalnızca araç park halindeyken kullanılabildiğine işaret etti.
Geçtiğimiz haftalarda New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde, İdare'nin oyun özelliği konusunda Tesla ile görüşmeler yaptığı belirtilmişti.
Haberde Tesla'nın araçlara konuyla ilgili ""Araç halindeyken oyun oynama özelliği, yalnızca yolcular içindir" uyarısı ve oyun oynayan kişinin yolcu olduğu konusunda bir onay verme zorunluluğu eklense de, sürücünün yalnızca tek bir tuşa basarak oyun oynama imkanının bulunduğu kaydedilmişti.