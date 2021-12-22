https://tr.sputniknews.com/20211222/abdde-tesla-otomobillerine-guvenlik-sorusturmasi-1052017549.html

ABD'de Tesla otomobillerine güvenlik soruşturması

ABD'de Tesla otomobillerine güvenlik soruşturması

ABD'deki otomobil güvenlik kurumu, sürücü koltuğundayken oyun oynama özelliğinin getirilmesi üzerine ülkede 2017'den bu yana satılan 580 bin Tesla aracının... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T16:12+0300

2021-12-22T16:12+0300

2021-12-22T16:12+0300

dünya

abd

tesla

oyun

sürücü

güvenlik soruşturması

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Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada, Tesla şirketinin 2017-2022 yıllarında ürettiği 3, S, X, ve Y model araçların güvenlik soruşturmasına tabi tutulacağı bildirildi.Karara, şirketin "Passenger Play" olarak adlandırdığı yeni özellik nedeniyle "sürücünün dikkatinin dağılabileceği ve bunun da kaza riskini arttırabileceği" gerekçe gösterildi.Söz konusu özelliğin Aralık 2020'den bu yana erişilebilir olduğunu doğrulayan İdare, ancak özelliğin daha öncesinde yalnızca araç park halindeyken kullanılabildiğine işaret etti.Geçtiğimiz haftalarda New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde, İdare'nin oyun özelliği konusunda Tesla ile görüşmeler yaptığı belirtilmişti.Haberde Tesla'nın araçlara konuyla ilgili ""Araç halindeyken oyun oynama özelliği, yalnızca yolcular içindir" uyarısı ve oyun oynayan kişinin yolcu olduğu konusunda bir onay verme zorunluluğu eklense de, sürücünün yalnızca tek bir tuşa basarak oyun oynama imkanının bulunduğu kaydedilmişti.

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abd, tesla, oyun, sürücü, güvenlik soruşturması