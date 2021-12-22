https://tr.sputniknews.com/20211222/abdli-unlu-bilim-insani-cin-ile-baglarini-saklamaktan-suclu-bulundu-1052025471.html

ABD’li ünlü bilim insanı Çin ile bağlarını saklamaktan suçlu bulundu

ABD’li ünlü bilim insanı Çin ile bağlarını saklamaktan suçlu bulundu

ABD’de jüri üyelerinin, ABD’li ünlü bilim insanı Charles Lieber'i Çin ile bilimsel bağlarını ve sonuç olarak elde ettiği geliri gizlemekten suçlu bulduğu... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T20:08+0300

2021-12-22T20:08+0300

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CBS televizyonunun aktardığı üzere Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Fakültesi’nin eski dekanı Charles Lieber, jüri üyeleri tarafından Çin ile bilimsel bağlarını ve sonuç olarak elde ettiği geliri gizlemekten suçlu bulundu.Habere göre, Boston'daki federal mahkemenin jüri üyeleri, Lieber’in makamlara yanlış beyanlarda bulunduğunun, yanlış vergi beyannameleri sunduğunun ve Çin’de bir banka hesabının bulunduğu konusunda bilgi vermediğinin kanıtlandığını kabul etti.Soruşturma makamının tespitlerine göre nanomateryaller alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan 62 yaşındaki bilimci, çalışmakta olduğu iş verenine bilgi vermeden Çin'in yabancı araştırmacıları celp etmeyi amaçlayan ‘Bin Yetenek’ programına katıldı ve Vuhan Teknoloji Üniversitesi’nde görev aldı.Savcılık ise, Lieber’in ayda elde ettiği 50 bin dolarlık gelire ek olarak 150 bin dolarlık mevcut giderlerinin de karşılandığını ve araştırma laboratuvarı kurması için 1.5 milyon doları üzerinde bir rakamın tahsis edildiğini iddia ediyor.Wall Street Journal’ın haberine göre Amerikan yönetimi, Pekin ile bağları ile ilgili bilgi saklayan 24 bilimciye daha suçlama yöneltti.

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