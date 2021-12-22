EKONOMİ
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Abdulkadir Selvi: Ekonomide güven arttırıcı önlemler sürecek
© Fotoğraf : DHAAbdulkadir Selvi
© Fotoğraf : DHA
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 'ekonomide güven arttırıcı önlemlerin süreceğini' belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra ekonomiye ilişkin olarak yaptığı açıklamalar doların seyrini tersine çevirdi. Piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirdi. Moralleri düzeltti" dedi.
Selvi'nin Hürriyet gazetesinde yayınlanan bugünkü yazısında şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra ekonomiye ilişkin olarak yaptığı açıklamalar doların seyrini tersine çevirdi. Piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirdi. Moralleri düzeltti.
'Erdoğan bitti demeden bitmez'
Bu da bize gösterdi ki, iktidarın elinde çok fazla enstrüman var. Yeter ki bu gücü kullanmayı bilsin. Bu da gösterdi ki, Erdoğan bitti demeden bitmez. Erdoğan’ın açıklamaları piyasalar açısından tam da ilaç gibi geldi. Erdoğan’ın, “İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek” açıklaması kurlardaki yükselişin tersine dönmesini sağladı. Bundan sonrası, yapılan açıklamalara uygun düzenlemeleri hayata geçirmek. Oluşan güven iklimini pekiştirmek. Moralleri yükseltmek.
O açıdan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Kur korumalı vadeli mevduat”a ilişkin uygulama esaslarını açıklaması yerinde oldu. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının uygulama esaslarının üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Bu tür adımlar güven ortamının pekişmesi açısından önemli.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir temas kurdum. Diğer uygulama esaslarına ilişkin hazırlıkların da sürdüğünü belirttiler. Diğer enstrümanlar da gecikme olmadan devreye sokulacak.
'Belirsizlik ortadan kaldırıldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı karar setiyle birlikte piyasalarda yeni bir iklim oluştu. Yeni kararlar hem piyasaların hem de kamuoyunun desteğini sağladı.
1- Siyasi iradenin yeni ekonomik modelin arkasında durduğu piyasa yapıcıları tarafından anlaşıldı.
2- Dövizdeki yükseliş trendi kırıldı. İbre tersine döndü.
3- Piyasalarda en çok şikâyet edilen konuların başında gelen belirsizlik ortadan kaldırıldı.
4- Ekonomi yönetiminin dersine çalıştığı ve yeni enstrümanları devreye sokacağı görüldü.
5- Kur korumalı vadeli mevduat için yapılan “Dövize çevrilebilir mevduat” yorumları ekonomi çevrelerince tepkiyle karşılandı. Döviz kurlarının devlet tarafından belirlendiği 1970’li yılların enstrümanı olan DÇM’lerin, döviz kurunun serbest piyasa tarafından belirlendiği günümüzle kıyaslanmasının doğru olmadığı ifade edildi.
'62 kuruşluk zammın geri alınması dahi piyasalara moral oldu'
Ekonominin yarısı güven diyoruz. Bu adımlarla güven iklimi oluşturulurken, piyasaların ve halkımızın morale ihtiyacı var. Bu aşamada marketlerin de ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Döviz yükselirken, etiketleri değiştirmek için görevliler belirleyen marketlerin, morallerin yükselmesi için fiyat indirimine gitmesinin zamanı geldi. Hem de tam zamanı. Bakın yapılan akaryakıt ve LPG zammının devreye girmesi için saatler kala EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın çabaları sonucunda zamların geri alınması sağlandı. 62 kuruşluk zammın geri alınması dahi piyasalara moral oldu.
'Marketlerin fiyat indirimi konusunda bir rol üstlenmesi gerekiyor'
Dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilip kriz çağrıştırıcı role soyunan TÜSİAD’ı saymıyorum ama iş dünyasının temsilci kuruluşları ile piyasayı domine eden marketlerin fiyat indirimi konusunda bir rol üstlenmesi gerekiyor. Fiyat indirimi konusunda harekete geçmek için gün, bugün. Çünkü bu millet zor zamanlarda elini taşın altına koyanları unutmaz. Kriz fırsatçılarını unutmadığı gibi.