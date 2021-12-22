Abdulkadir Selvi: Ekonomide güven arttırıcı önlemler sürecek

Bu da bize gösterdi ki, iktidarın elinde çok fazla enstrüman var. Yeter ki bu gücü kullanmayı bilsin. Bu da gösterdi ki,bitti demeden bitmez.’ın açıklamaları piyasalar açısından tam da ilaç gibi geldi.’ın,açıklaması kurlardaki yükselişin tersine dönmesini sağladı. Bundan sonrası, yapılan açıklamalara uygun düzenlemeleri hayata geçirmek. Oluşan güven iklimini pekiştirmek. Moralleri yükseltmek.