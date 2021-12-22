Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri de ele alındı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211222/ak-partili-canikli-kur-korumali-tl-vadeli-mevduati-icin-ongorulen-koruma-kalkani-faiz-degildir-1052011308.html
AK Partili Canikli: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir
AK Partili Canikli: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir”... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:00+0300
2021-12-22T14:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nurettin canikli
kemal kılıçdaroğlu
dövize dayalı tl mevduat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103383/29/1033832934_0:84:1201:759_1920x0_80_0_0_1c7881e51509cbb98051df1746e8bda4.jpg
Canikli, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat için “Gizli faizin dik alası” sözlerine yanıt verdi. Söz konusu sistemin faiz olmadığını belirten Canikli, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir. ‘Gizli faizin dik alası’ hiç değildir. Faizin en belirgin özelliği, ödenecek faiz oranının önceden belirlenmiş ve garantili olarak ödenecek olmasıdır" ifadelerini kullandı. "Faiz kavramıyla hiçbir ortak noktası yok"Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Sisteminde kur farkının faiz oranından büyük olması halinde aradaki farkın ödeneceğini belirten Canikli, "Faiz kavramıyla hiç bir ortak noktası bulunmamakta olup esas itibariyle sigorta gibi bir güvenlik mekanizmasıdır" dedi. Kılıçdaroğlu ne demişti?CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni düzenlemeye ilişkin konuşmuş, “Devleti hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazinede 84 milyonun alın teri vardır. Hazine kumar masasına sürülecek bir yer değildir. Hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler, dün yaptıkları buydu. 'Nas bunu emrediyor' diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar ama şimdi bunu yaparak daha büyük bir girdabın içine ülkeyi soktular” demişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103383/29/1033832934_38:0:1161:842_1920x0_80_0_0_53f65d14f2f5e9bd9744f51735f28a04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, nurettin canikli, kemal kılıçdaroğlu, dövize dayalı tl mevduat

AK Partili Canikli: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir

14:00 22.12.2021
© AA / Murat Kaynak Nurettin Canikli
Nurettin Canikli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA / Murat Kaynak
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir” dedi.
Canikli, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat için “Gizli faizin dik alası” sözlerine yanıt verdi.
Söz konusu sistemin faiz olmadığını belirten Canikli, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir. ‘Gizli faizin dik alası’ hiç değildir. Faizin en belirgin özelliği, ödenecek faiz oranının önceden belirlenmiş ve garantili olarak ödenecek olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Faiz kavramıyla hiçbir ortak noktası yok"

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Sisteminde kur farkının faiz oranından büyük olması halinde aradaki farkın ödeneceğini belirten Canikli, "Faiz kavramıyla hiç bir ortak noktası bulunmamakta olup esas itibariyle sigorta gibi bir güvenlik mekanizmasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni düzenlemeye ilişkin konuşmuş, “Devleti hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazinede 84 milyonun alın teri vardır. Hazine kumar masasına sürülecek bir yer değildir. Hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler, dün yaptıkları buydu. 'Nas bunu emrediyor' diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar ama şimdi bunu yaparak daha büyük bir girdabın içine ülkeyi soktular” demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:41Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri de ele alındı
14:39Queen gitaristi Brian May, Kovid'e yakalandı: 'Üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim'
14:28Reuters: Türkiye'deki kripto günlük işlem sayısı yeniden 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı
14:27Çuvallı hırsız kameralara yakalandı
14:23Gazprom Yamal-Avrupa hattında gaz akışını durdurdu, gaz fiyatları rekor kırdı
14:23Bill Gates, Omicron'a karşı uyardı: Pandeminin en kötü dönemine giriyor olabiliriz
14:22Bakan Soylu: Göç meselesini Angelina Jolie fotoğrafı ile çözmeye çalıştılar
14:19Turkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı
14:16Zaharova: DTÖ kurallarını Rusya değil, ABD ihlal ediyor
14:05CHP'li Adıgüzel: Bu dönem 107 bin öğrenci açıkta kaldı
14:04Enflasyonla mücadele eden Polonya yakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini kaldıracak
14:00AK Partili Canikli: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir
13:59İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
13:43Altaylı: Kur zirve yaptığında iş gerekliliği dışında yüklü miktarda döviz bozduranlar şaibe altında
13:41Döviz kurundaki düşüşü fiyatlarına yansıtmayan işletmelere idari para cezası verilebileceği uyarısı
13:41Ceren Damar davasında sanık avukatı Bıçak'a verilen para cezası kınamaya çevrildi
13:40İki erkek hırsız çarşaf giyip zillere bastı: 'Aç abla aç'
13:35Araçların motor bölümüne giren kedilere dikkat: 'Kontağı çevirmeden kaputa vurun'
13:33Artvin'deki yangından sağ kurtulan adam: 'Cehennemi yaşadık'
13:25TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar, aynı hızda indirim yapmalı