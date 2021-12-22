https://tr.sputniknews.com/20211222/ak-partili-elitas-kademeli-dogalgaz-tarifesini-getirecegiz-1052030210.html

AK Partili Elitaş: Kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz

AK Partili Elitaş: Kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğal gaz tarifesini getireceklerini söyledi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T23:26+0300

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türkiye

ak parti

doğalgaz

mustafa elitaş

botaş

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, doğalgaz faturalarına ilişkin açıklamada bulundu.İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, doğalgaz faturalarıyla ilgili BOTAŞ'ın kademeli tarifeye geçmesini önererek, il veya bölgelerdeki tüketime göre doğal gazın faturalanmasını istedi.Yaşar'dan sonra yerinden söz alan Elitaş, "Arkadaşlarımızla istişare ettik. Bugün kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Gerekçeler haklı, biz de bunu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" diye konuştu.Elitaş, BOTAŞ'ın özelleştirilmesinin de kesinlikle gündemlerinde olmadığını vurguladı.

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ak parti, doğalgaz, mustafa elitaş, botaş