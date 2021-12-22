Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211222/aksener-uc-ayda-bir-asgari-ucrete-guncelleme-yapilmasini-oneriyoruz-1052002400.html
Akşener: Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin, bu çileyi neden yaşattın?
Akşener: Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin, bu çileyi neden yaşattın?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Çocuk mu kandırıyorsun Sayın Erdoğan? Madem kur farkını, yani gizli faizi... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T10:38+0300
2021-12-22T11:31+0300
politika
tbmm
meral akşener
iyi parti
dolar
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044852983_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_a81ec898281e84bcecb1dc26fe955dd8.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044852983_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_897e3f63a93dd0c37333266cf239527f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, meral akşener, iyi parti, dolar, ekonomi

Akşener: Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin, bu çileyi neden yaşattın?

10:38 22.12.2021 (güncellendi: 11:31 22.12.2021)
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Çocuk mu kandırıyorsun Sayın Erdoğan? Madem kur farkını, yani gizli faizi ödeyecektin bugüne kadar faizle bu kadar oynayıp döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bu arkadaşlar, belli ki farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı, 4 ayda eriyecek. O yüzden biz, İYİ Parti olarak; üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz.
'Adil bir düzen' isteyen, milyonlarca gencimizi, itip kakan, hatta hızını alamayıp terörist ilan eden gerçek bir gönül insanı, adeta bir sevgi pıtırcığı olan Sayın Erdoğan, Afrikalı bir genç kız daha adil bir dünya isteyince çok duygulanmış. Yazık, kıyamam.
Kendisi iki gün önce de çıktı ve bir açıklama yaptı: Dedi ki, 'Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara çıkardık ama daha sonra bir düşüş yaşandı. Ben o sırada yoktum, Cumhurbaşkanıydımé Evet, yanlış duymadınız, aynen böyle dedi. Arkadaş, 'sevimli hayalet Casper' misali, o sırada orada değilmiş…
Şu ibretlik psikolojiye bir bakar mısınız? Belli ki sen, şimdi de buralarda değilsin.
Merkez Bankası politika faizini indirdi. Peki, faizler düştü mü? Hayır. Tahvil faizleri yüzde 24’e dayandı. Sen 'faizi indirdim' diye caka satarken, yönettiğin devlet, yüzde 24 faiz ödüyor. Hızla hiper enflasyona doğru gidiyoruz.
Bu krizin sebebi bizzat Sayın Erdoğan ve ülkemize musallat ettiği, bu ucube sistemdir.
Etrafınız hep yiyici tip dolu, altlarında dört çekerli jip dolu, hepsinde cukka sağlam cep dolu, ondan sonra, 'vay efendim, dış güçler'.
Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi, 'dış güçlere tokat gibi inecek' demiyor muydun?
O tokat ine ine millete indi. Bir kere olsun yaptığın hatanın sorumluluğunu al yahu.
Hiçbir hesabı tutmayan büyük ekonomistimiz son olarak akıl dolu bir hamleyle 'Dolara Çevrilebilir Mevduat' kavramını 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu. Büyük Türkiye büyük güç, hedef 1973.
Çocuk mu kandırıyorsun Sayın Erdoğan? Madem kur farkını, yani gizli faizi ödeyecektin bugüne kadar faizle bu kadar oynayıp döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün? Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin sanayicimizden esnafımıza bu çileyi neden yaşattın?
Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz. O zaman hemen, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını düşürün.
Ortadaki tek savaş, milletçe senin bu cahil inadına karşı verdiğimiz savaş. Ortadaki tek mücadele senin ve ekibinin beceriksizliğinizle olan mücadelemiz.
18-26 yaş arasındaki tüm gençlerimize medyan gelirin yarısının altında kalan 4 milyon hanedeki kadınlara 2021 fiyatlarıyla aylık 1000 lira, İYİ Yaşam Gelir Desteği sunacağız.
O devamlı 'çıkar telefonunu göster' diye taciz ettiğiniz gençler var ya, o gençlerimizin tam 6.2 milyonu yoksul.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:35Bomba sandıkları düzeneği çantaya doldurup polise götürdüler
11:22Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı
11:13İstanbul Havalimanı'nda ABD'li bir diplomat tutuklandı
11:05BM, Afganistan'daki çalışanlarının güvenliğini sağlaması için Taliban'a 6 milyon dolar ödeyecek
10:57Susurlukçu polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
10:51ATO Genel Sekreteri Baytemür: Salgında yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısı 500'ü aştı
10:50Trump'ın çocuk istismarcısı Epstein'a ait 'Lolita Ekspres'te 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı
10:38Sendikalarda yüzde 1 kriteri yargıdan döndü
10:38Akşener: Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin, bu çileyi neden yaşattın?
10:22Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Omicron' açıklaması: Dünyaya hakim olacak
10:14Merkez Bankası açıkladı: 1 Aralık'ta piyasaya yapılan doğrudan müdahalede 844 milyon dolar satıldı
10:11İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
09:59Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
09:57Sayıştay: ÇAY-KUR’un fazladan çay stoku, 1.4 milyar TL’ye mal oldu
09:54Barlas: İnsanların utanması varsa Erdoğan'ın ekonomide sağladığı başarıları alkışlaması gerekir
09:53Sokağa terk edilen bebeği, yavru köpekler hayatta tuttu
09:53EPDK, katılma payı oranlarını açıkladı
09:41Myanmar'da yeşim madeninde toprak kayması: 80'den fazla kişi kayıp
09:39Ahmet Hakan: Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?
09:29Hande Fırat'a konuşan üst düzey isim: Hazine’ye fazla bir yük beklemiyoruz, yeni adımlar da olacak