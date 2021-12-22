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Almanya, Russia Today'in Almanca kanalını tüm Avrupa'da yayından kaldırdı
Almanya, Russia Today'in Almanca kanalını tüm Avrupa'da yayından kaldırdı
Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, geçen hafta yayına başlayan Russia Today'in (RT) Almanca kanalı RT DE'yi Avrupa genelinde yayından kaldırdı... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T16:58+0300
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RT'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "MABB, Avrupa uydu iletişim operatörü Eutelsat 9B'yi Moskova'daki stüdyodan yayın yapan yeni Almanca kanalımız RT DE'yi yayından kaldırmak zorunda bıraktı" dendi.RT, MABB'nin eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek bu kararın mahkemeden döneceğine emin olduklarını vurguladı.Zaharova: Hiçbir yasal dayanağı yokRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın RT DE'yi yayından kaldırmak için hiçbir yasal dayanağı olmaksızın her şeyi yaptığını belirtti.Almanya'nın bu tutumunun müdahaleden ziyade, gazetecilerin çalışması önünde doğrudan bir engel teşkil ettiğini söyleyen Zaharova, "AGİT nerede? Bu teşkilatın ifade özgürlüğü temsilcisi nerede? Dünyanın tüm meslek kuruluşları nerede? ABD'deki gazetecilik dernekleri nerede?" diye sordu.RT DE'nin yayın yaptığı uydunun özel bir şirkete ait olduğuna dikkat çeken Zaharova, "Bu, hem gazetecilere hem de iş dünyasına bir baskı. Bunun için hiçbir yasal dayanakları yok ve olamaz" dedi.RT, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi geçen hafta hizmete açmıştı.Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin'de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rt-almanca-televizyon-kanali-yayina-basliyor--1051819923.html
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russia today (rt), almanya, kapatma

Almanya, Russia Today'in Almanca kanalını tüm Avrupa'da yayından kaldırdı

16:58 22.12.2021 (güncellendi: 17:35 22.12.2021)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girRussia Today
Russia Today - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, geçen hafta yayına başlayan Russia Today'in (RT) Almanca kanalı RT DE'yi Avrupa genelinde yayından kaldırdı. Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Almanya'nın bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizdi.
RT'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "MABB, Avrupa uydu iletişim operatörü Eutelsat 9B'yi Moskova'daki stüdyodan yayın yapan yeni Almanca kanalımız RT DE'yi yayından kaldırmak zorunda bıraktı" dendi.
RT, MABB'nin eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek bu kararın mahkemeden döneceğine emin olduklarını vurguladı.

Zaharova: Hiçbir yasal dayanağı yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın RT DE'yi yayından kaldırmak için hiçbir yasal dayanağı olmaksızın her şeyi yaptığını belirtti.
Almanya'nın bu tutumunun müdahaleden ziyade, gazetecilerin çalışması önünde doğrudan bir engel teşkil ettiğini söyleyen Zaharova, "AGİT nerede? Bu teşkilatın ifade özgürlüğü temsilcisi nerede? Dünyanın tüm meslek kuruluşları nerede? ABD'deki gazetecilik dernekleri nerede?" diye sordu.
RT DE'nin yayın yaptığı uydunun özel bir şirkete ait olduğuna dikkat çeken Zaharova, "Bu, hem gazetecilere hem de iş dünyasına bir baskı. Bunun için hiçbir yasal dayanakları yok ve olamaz" dedi.
RT, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi geçen hafta hizmete açmıştı.
Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin'de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlayacak.
Russia Today - RT - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
RT Almanca televizyon kanalı yayın hayatına başlıyor
16 Aralık, 07:00
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