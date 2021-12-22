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Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı
Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T09:21+0300
2021-12-22T09:21+0300
türkiye
ankara
trafik
trafik kazası
kaza
halk otobüsü
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Sincan'daki kaza sabahın erken saatlerinde meydana geldi.Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.Kazada ilk belirlemelere göre 20'nin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211219/temde-otobus-tir-ve-otomobilin-karistigi-kazada-2si-agir-20-yarali-1051902595.html
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ankara, trafik, trafik kazası, kaza, halk otobüsü

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı

09:21 22.12.2021
© İHA / GÖKŞEN EFEAnkara'da halk otobüsü kaza yaptı
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© İHA / GÖKŞEN EFE
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Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var.
Sincan'daki kaza sabahın erken saatlerinde meydana geldi.
Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 20'nin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iddiaya göre, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan otomobile çarpmamak için fren yapan tıra, yolcu otobüsü arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 20 kişi yaralandı. Ulaşıma kapanan İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılması ile tekrar normale döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
TÜRKİYE
TEM’de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır 20 yaralı
19 Aralık, 03:56
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