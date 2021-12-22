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Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı
Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T09:21+0300
2021-12-22T09:21+0300
2021-12-22T09:21+0300
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ankara
trafik
trafik kazası
kaza
halk otobüsü
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Sincan'daki kaza sabahın erken saatlerinde meydana geldi.Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.Kazada ilk belirlemelere göre 20'nin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211219/temde-otobus-tir-ve-otomobilin-karistigi-kazada-2si-agir-20-yarali-1051902595.html
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ankara, trafik, trafik kazası, kaza, halk otobüsü
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı
Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var.
Sincan'daki kaza sabahın erken saatlerinde meydana geldi.
Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 20'nin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.