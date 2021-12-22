https://tr.sputniknews.com/20211222/ankarada-halk-otobusu-kaza-yapti-1052000344.html

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T09:21+0300

2021-12-22T09:21+0300

2021-12-22T09:21+0300

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trafik kazası

kaza

halk otobüsü

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Sincan'daki kaza sabahın erken saatlerinde meydana geldi.Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.Kazada ilk belirlemelere göre 20'nin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211219/temde-otobus-tir-ve-otomobilin-karistigi-kazada-2si-agir-20-yarali-1051902595.html

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ankara, trafik, trafik kazası, kaza, halk otobüsü