https://tr.sputniknews.com/20211222/annesini-oldurmeye-giderken-polisin-yakaladigi-kisi-serbest-birakildi-1052020516.html

Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı kişi serbest bırakıldı

Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı kişi serbest bırakıldı

Konya'da annesini arayarak, "Sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden ve annesinin evine geldiği sırada polis tarafından yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T17:54+0300

2021-12-22T17:54+0300

2021-12-22T17:54+0300

türkiye

konya

tehdit

kadına şiddet

serbest bırakma

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Olay, dün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö., annesi F.Ö.'yü arayarak "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ederek telefonu kapattı. Anne F.Ö.'nün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Annesinin evine giden M.Ö., yanında bulunan silahı ailesine doğrulttuğu sırada olay yerinde beklemede olan polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada, tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ve 4 adet fişek çıktığı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde ifadesi alınan M.Ö., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211214/asannsorde-tecavuz-girisimi-tekme-atip-kacti-1051742910.html

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konya, tehdit, kadına şiddet, serbest bırakma