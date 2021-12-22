Araçların motor bölümüne giren kedilere dikkat: 'Kontağı çevirmeden kaputa vurun'

"Onların ağzı var dili yok. Vatandaşlarımızdan isteğimiz minik dostlarımızın soğuk havalarda araçlarımıza sığınmış olabileceklerini sakın unutmasınlar. Motorumuzu çalıştırmadan önce aracımıza sığınmış olan hayvan dostlarımızın olabileceğini lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Kontağı çevirmeden önce kaputa vurarak minik dostlarımızı uyaralım. Sevgimiz de bir duygularımız da bir diyor ve ilçemizde bu kampanyayı başlatıyoruz."