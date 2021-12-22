https://tr.sputniknews.com/20211222/arastirma-erkek-kara-bocekler-disileri-etkilemek-icin-ciftlesme-oncesi-oral-seks-yapiyor-1052007864.html
Araştırma: Erkek kara böcekler, dişileri etkilemek için çiftleşme öncesi oral seks yapıyor
Araştırma: Erkek kara böcekler, dişileri etkilemek için çiftleşme öncesi oral seks yapıyor
Bilim insanları, Moğol kara böceği olarak bilinen Platyope mongolica türüne mensup erkek böceklerin çiftleşme öncesinde ağızlarını dişi böceğin genital bölgesi... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:41+0300
2021-12-22T12:41+0300
2021-12-22T12:48+0300
yaşam
böcek
oral seks
çiftleşme
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Çin Tarım Bilimleri Akademisi'nden bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında Moğol kara böceği olarak bilinen Platyope mongolica türüne mensup böceklerin çiftleşme ritüelleri mercek altına alındı.Ekoloji ve Evrim dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, erkek böceklerin çiftleşme öncesinde dişi böceklere önce ağızlarıyla yaklaşıp, daha sonra cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi. Bilim insanlarına göre kara böceklerin çiftleşme süreci dört aşamadan oluşuyor: erkek böceğin dişiyi takip etmesi, oral temas, üste çıkma ve son olarak cinsel ilişki.Öte yandan araştırmada, dişilerin çiftleşecekleri erkek böcekleri etkileme yönteminin ise karın ucunu yukarı doğru itme hareketi olduğu gözlendi.'Oral seks çıkarılınca, çiftleşmenin başarısız olma riski artıyor'Oral seksin kara böceklerin çiftleşmesinde önemli bir parçası olduğunu belirten uzmanlar, oral seks aşamasının çiftleşme sürecinden çıkarılması durumunda ne gibi sonuçların gözleneceği sorusuna da yanıt aradı. Yapılan deneyler, erkek böceklerin ağız kısmının çıkarılmasından sonra çiftleşme süresinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi.Uzmanlar, erkek kara böceklerin oral sekse ne kadar az vakit ayırırsa, çiftleşme için o kadar uzun vakte ihtiyaç duyduğunu ve bunun da çiftleşmenin başarısız olma olasılığını o kadar arttırdığına dikkat çekti.Araştırma makalesinde bilim insanları, "Ön sevişmeye yönelik oral cinsel temasın, başarılı bir çiftleşme için bir çeşit yatırım olduğunu doğruluyoruz" ifadelerine yer verdi.
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böcek, oral seks, çiftleşme
Araştırma: Erkek kara böcekler, dişileri etkilemek için çiftleşme öncesi oral seks yapıyor
12:41 22.12.2021 (güncellendi: 12:48 22.12.2021)
Bilim insanları, Moğol kara böceği olarak bilinen Platyope mongolica türüne mensup erkek böceklerin çiftleşme öncesinde ağızlarını dişi böceğin genital bölgesi üzerinde titrettiği bir ritüel tespit etti.
Çin Tarım Bilimleri Akademisi'nden bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında Moğol kara böceği olarak bilinen Platyope mongolica türüne mensup böceklerin çiftleşme ritüelleri mercek altına alındı.
Ekoloji ve Evrim dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına
göre, erkek böceklerin çiftleşme öncesinde dişi böceklere önce ağızlarıyla yaklaşıp, daha sonra cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi. Bilim insanlarına göre kara böceklerin çiftleşme süreci dört aşamadan oluşuyor: erkek böceğin dişiyi takip etmesi, oral temas, üste çıkma ve son olarak cinsel ilişki.
Öte yandan araştırmada, dişilerin çiftleşecekleri erkek böcekleri etkileme yönteminin ise karın ucunu yukarı doğru itme hareketi olduğu gözlendi.
'Oral seks çıkarılınca, çiftleşmenin başarısız olma riski artıyor'
Oral seksin kara böceklerin çiftleşmesinde önemli bir parçası olduğunu belirten uzmanlar, oral seks aşamasının çiftleşme sürecinden çıkarılması durumunda ne gibi sonuçların gözleneceği sorusuna da yanıt aradı. Yapılan deneyler, erkek böceklerin ağız kısmının çıkarılmasından sonra çiftleşme süresinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi.
Uzmanlar, erkek kara böceklerin oral sekse ne kadar az vakit ayırırsa, çiftleşme için o kadar uzun vakte ihtiyaç duyduğunu ve bunun da çiftleşmenin başarısız olma olasılığını o kadar arttırdığına dikkat çekti.
Araştırma makalesinde bilim insanları, "Ön sevişmeye yönelik oral cinsel temasın, başarılı bir çiftleşme için bir çeşit yatırım olduğunu doğruluyoruz" ifadelerine yer verdi.