https://tr.sputniknews.com/20211222/astrazeneca-oxford-universitesi-ile-omicron-varyantina-karsi-asi-uzerinde-calisiyor-1051999232.html

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile Omicron varyantına karşı aşı üzerinde çalışıyor

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile Omicron varyantına karşı aşı üzerinde çalışıyor

İlaç şirketi AstraZeneca, koronavirüsün Omicron varyantına karşı aşı üretmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını açıkladı. Böylece İngiliz-İsveç... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T08:35+0300

2021-12-22T08:35+0300

2021-12-22T08:33+0300

koronavirüs

koronavirüs aşısı

astrazenaca

omicron

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Koronavirüsün Omicron varyantına karşı aşı üretmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını açıklayan şirket, Salı günü şu açıklamayı yaptı: "Oxford Üniversitesi ile birlikte, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere ve ortaya çıkan veriler ışığında Omicron varyantına karşı bir aşı üretme konusunda ilk adımları attık."Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı diğer varyantlara göre daha az koruma sağlayabileceğini gösterdi.BBC Türkçe'nin haberine göre, dünya çapındaki bilim insanları arasında, özellikle Omicron'u hedefleyen bir aşının gerekli olup olmadığı konusunda henüz fikir birliği yok.Aşı üreticileri Pfizer/BioNTech ve Moderna da daha önce Omicron'a özgü Kovid aşıları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Moderna, klinik deneylere gelecek yılın başlarında başlamayı umduğunu bildirdi.Financial Times (FT), Oxford'da bir araştırma grubunun başkanı olan Sandy Douglas'a atıfta bulunarak haberi ilk duyuran basın kuruluşu oldu.Douglas, FT'ye verdiği demeçte, eski düşüncenin aksine, Oxford/AstraZeneca'nın aşısı gibi adenovirüs bazlı aşıların prensipte herhangi bir yeni varyanta yanıt vermek için daha hızlı kullanılabileceğini söyledi.Geçen hafta bir laboratuvar çalışması, AstraZeneca'nın antikor kokteyli Evusheld'in Omicron varyantına karşı nötralize edici aktiviteyi koruduğunu buldu.

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koronavirüs aşısı, astrazenaca, omicron