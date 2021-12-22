Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211222/astrazeneca-oxford-universitesi-ile-omicron-varyantina-karsi-asi-uzerinde-calisiyor-1051999232.html
AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile Omicron varyantına karşı aşı üzerinde çalışıyor
AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile Omicron varyantına karşı aşı üzerinde çalışıyor
İlaç şirketi AstraZeneca, koronavirüsün Omicron varyantına karşı aşı üretmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını açıkladı. Böylece İngiliz-İsveç... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T08:35+0300
2021-12-22T08:33+0300
koronavirüs
koronavirüs aşısı
astrazenaca
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_74a3cbd657d7f02506f7463ad91df2b6.jpg
Koronavirüsün Omicron varyantına karşı aşı üretmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını açıklayan şirket, Salı günü şu açıklamayı yaptı: "Oxford Üniversitesi ile birlikte, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere ve ortaya çıkan veriler ışığında Omicron varyantına karşı bir aşı üretme konusunda ilk adımları attık."Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı diğer varyantlara göre daha az koruma sağlayabileceğini gösterdi.BBC Türkçe'nin haberine göre, dünya çapındaki bilim insanları arasında, özellikle Omicron'u hedefleyen bir aşının gerekli olup olmadığı konusunda henüz fikir birliği yok.Aşı üreticileri Pfizer/BioNTech ve Moderna da daha önce Omicron'a özgü Kovid aşıları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Moderna, klinik deneylere gelecek yılın başlarında başlamayı umduğunu bildirdi.Financial Times (FT), Oxford'da bir araştırma grubunun başkanı olan Sandy Douglas'a atıfta bulunarak haberi ilk duyuran basın kuruluşu oldu.Douglas, FT'ye verdiği demeçte, eski düşüncenin aksine, Oxford/AstraZeneca'nın aşısı gibi adenovirüs bazlı aşıların prensipte herhangi bir yeni varyanta yanıt vermek için daha hızlı kullanılabileceğini söyledi.Geçen hafta bir laboratuvar çalışması, AstraZeneca'nın antikor kokteyli Evusheld'in Omicron varyantına karşı nötralize edici aktiviteyi koruduğunu buldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585586_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_ecced978b720391a1b44bd6d0a8edb6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs aşısı, astrazenaca, omicron

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile Omicron varyantına karşı aşı üzerinde çalışıyor

08:35 22.12.2021
© AAAstraZeneca koronavirüs aşısı
AstraZeneca koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
Abone ol
İlaç şirketi AstraZeneca, koronavirüsün Omicron varyantına karşı aşı üretmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını açıkladı. Böylece İngiliz-İsveç şirketi, varyanta özgü aşı geliştirmek isteyen diğer aşı üreticilerine katıldı.
Koronavirüsün Omicron varyantına karşı aşı üretmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını açıklayan şirket, Salı günü şu açıklamayı yaptı:
"Oxford Üniversitesi ile birlikte, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere ve ortaya çıkan veriler ışığında Omicron varyantına karşı bir aşı üretme konusunda ilk adımları attık."
Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı diğer varyantlara göre daha az koruma sağlayabileceğini gösterdi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, dünya çapındaki bilim insanları arasında, özellikle Omicron'u hedefleyen bir aşının gerekli olup olmadığı konusunda henüz fikir birliği yok.
Aşı üreticileri Pfizer/BioNTech ve Moderna da daha önce Omicron'a özgü Kovid aşıları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Moderna, klinik deneylere gelecek yılın başlarında başlamayı umduğunu bildirdi.
Financial Times (FT), Oxford'da bir araştırma grubunun başkanı olan Sandy Douglas'a atıfta bulunarak haberi ilk duyuran basın kuruluşu oldu.
Douglas, FT'ye verdiği demeçte, eski düşüncenin aksine, Oxford/AstraZeneca'nın aşısı gibi adenovirüs bazlı aşıların prensipte herhangi bir yeni varyanta yanıt vermek için daha hızlı kullanılabileceğini söyledi.
Geçen hafta bir laboratuvar çalışması, AstraZeneca'nın antikor kokteyli Evusheld'in Omicron varyantına karşı nötralize edici aktiviteyi koruduğunu buldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce