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https://tr.sputniknews.com/20211222/atilla-dorsay-yeni-matrixi-bagrima-basiyorum-neo-ve-trinitynin-kavusmasini-gormek-duygulandirici-1052017828.html
Atilla Dorsay: Yeni Matrix'i bağrıma basıyorum, Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı
Atilla Dorsay: Yeni Matrix'i bağrıma basıyorum, Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı
Sinema yazarı Atilla Dorsay, 'The Matrix Resurrections' filminin basın gösterimi sonrası, “The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ı... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T16:24+0300
2021-12-22T16:36+0300
keanu reeves
yaşam
sinema
the matrix resurrections
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Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un baş rollere, Wachowski Kardeşlerden Lana Wachowski'nin ise yönetmen koltuğuna geri döndüğü 'The Matrix Resurrections' filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.Reeves ve Moss'un yanı sıra Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II ve Christina Ricci'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, 24 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.‘Oyunculuk ve aksiyon sahneleri inanılmazdı’Sinema yazarı Atilla Dorsay, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, filmden çok etkilendiğini dile getirerek, "Oyunculuk ve aksiyon sahneleri inanılmazdı. Yıllar sonra Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı" dedi.Dorsay, fantastik sinemayı çok sevdiğine değinerek, "The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ı bağrıma basıyorum ve sinemaseverlere tavsiye ediyorum" diye konuştu.Sinema yazarı Güler: Matrix bunu çok fazla aşamamış görünüyorYönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler de Matrix'i öne çıkaran şeylerin, felsefesi ve teknik yapısı olduğuna işaret ederek, "Bu filmde de felsefi alt yapısını korumuş, hikaye biraz daha oturtulmaya çalışılmış. Gelişen teknolojiyle bu tarz kült filmlerin bazı dezavantajları oluyor. Matrix de bunu çok fazla aşamamış görünüyor açıkçası" ifadelerini kullandı.Metaverse evreniGüler, Matrix'in yapıldığı dönemde sinemaya yeni bir şey söylemiş bir film olduğunu belirterek, güncel bir konu olarak 'metaverse' evrenine işaret eden mesajlara da yer verildiğini söyledi.Genç oyuncu Denizhan Akbaba ise Matrix serisinin hayranı olduğunu dile getirerek, "Aslında Matrix serisini dördüncü bir film yerine o dünyaya ait yeni bir dizi yapılması daha iyi olurdu. Ama filmle de beklentilerimi karşıladılar diyebilirim" dedi.Finaldeki sürprizden etkilendiğini aktaran Akbaba, geleceğin gerçekten ürkütücü olduğunu söyledi.Lana Wachowski'nin bu kez tek başına yönetmen koltuğunda yer aldığı The Matrix Resurrections, özellikle üçlemenin ilk filmi The Matrix'in izinden giderek hikayeyi bir ileri aşamaya taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211222/keanu-reevesin-matrix-serisinden-aldigi-ucretler-belli-oldu-1052016595.html
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keanu reeves, sinema, the matrix resurrections

Atilla Dorsay: Yeni Matrix'i bağrıma basıyorum, Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı

16:24 22.12.2021 (güncellendi: 16:36 22.12.2021)
© AAThe Matrix Resurrections
The Matrix Resurrections - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Sinema yazarı Atilla Dorsay, 'The Matrix Resurrections' filminin basın gösterimi sonrası, “The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ı bağrıma basıyorum ve sinemaseverlere tavsiye ediyorum” dedi. Yönetmen Abdulhamit Güler ise filmde 'metaverse' evrenini işaret eden mesajlara yer verildiğini söyledi.
Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un baş rollere, Wachowski Kardeşlerden Lana Wachowski'nin ise yönetmen koltuğuna geri döndüğü 'The Matrix Resurrections' filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.
Reeves ve Moss'un yanı sıra Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II ve Christina Ricci'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, 24 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

‘Oyunculuk ve aksiyon sahneleri inanılmazdı’

Sinema yazarı Atilla Dorsay, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, filmden çok etkilendiğini dile getirerek, "Oyunculuk ve aksiyon sahneleri inanılmazdı. Yıllar sonra Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı" dedi.
Dorsay, fantastik sinemayı çok sevdiğine değinerek, "The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ı bağrıma basıyorum ve sinemaseverlere tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Sinema yazarı Güler: Matrix bunu çok fazla aşamamış görünüyor

Yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler de Matrix'i öne çıkaran şeylerin, felsefesi ve teknik yapısı olduğuna işaret ederek, "Bu filmde de felsefi alt yapısını korumuş, hikaye biraz daha oturtulmaya çalışılmış. Gelişen teknolojiyle bu tarz kült filmlerin bazı dezavantajları oluyor. Matrix de bunu çok fazla aşamamış görünüyor açıkçası" ifadelerini kullandı.

Metaverse evreni

Güler, Matrix'in yapıldığı dönemde sinemaya yeni bir şey söylemiş bir film olduğunu belirterek, güncel bir konu olarak 'metaverse' evrenine işaret eden mesajlara da yer verildiğini söyledi.
Genç oyuncu Denizhan Akbaba ise Matrix serisinin hayranı olduğunu dile getirerek, "Aslında Matrix serisini dördüncü bir film yerine o dünyaya ait yeni bir dizi yapılması daha iyi olurdu. Ama filmle de beklentilerimi karşıladılar diyebilirim" dedi.
Finaldeki sürprizden etkilendiğini aktaran Akbaba, geleceğin gerçekten ürkütücü olduğunu söyledi.
Lana Wachowski'nin bu kez tek başına yönetmen koltuğunda yer aldığı The Matrix Resurrections, özellikle üçlemenin ilk filmi The Matrix'in izinden giderek hikayeyi bir ileri aşamaya taşıyor.
Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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