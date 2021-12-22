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https://tr.sputniknews.com/20211222/ato-genel-sekreteri-baytemur-salginda-yasamini-yitiren-saglikcilarin-sayisi-500u-asti-1052002861.html
ATO Genel Sekreteri Baytemür: Salgında yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısı 500'ü aştı
ATO Genel Sekreteri Baytemür: Salgında yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısı 500'ü aştı
Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 500’ü aştığına dikkat çekti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T10:51+0300
2021-12-22T10:51+0300
türkiye
doktor
ankara tabip odası
sağlık çalışanı
koronavirüs
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Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, ölümlerde 44’ü hekim 78 sağlık çalışanı ile İstanbul ilk sırada. İstanbul’u 15’i hekim 38 sağlık çalışanı ile Ankara, 15’i hekim 19 sağlık çalışanı ile İzmir ve yine 10’u hekim 19 sağlık çalışanı ile Mersin izliyor.Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 500’ü aştığına dikkat çekti. Baytemür, “Virüsün ilk tespit edildiği ve ilk ölümün yaşandığı Mart 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 373 sağlık çalışanı Kovid-19’dan hayatını kaybetti. Bu, her ay yaklaşık 31 sağlık çalışanı yapıyor” dedi.En çok ölümün 78 doktorla İstanbul’da olduğunu aktaran Baytemür, “İstanbul’u 38 ölümle Ankara, 19 ölümle İzmir izliyor” bilgisini paylaştı.2020’nin Aralık ayında rekor düzeyde sağlık çalışanı ölümü yaşandı. 118 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bu, günde dört sağlık çalışanın kaybına denk.Ocak ve şubat aylarında aşılama yapıldığını anımsatan Baytemür, “Sinovac’la yapılan iki doz aşının da etkisiyle Mart-Temmuz 2021 arasındaki 5 aylık dönemde 47 kişi öldü. Haziran ve Temmuz 2021 arasında birer kişi öldü” diye konuştu.Sonrasında Biontech aşılarının geldiğini belirten Baytemür, “Biontech’in yapılmaya başlanması, yaz mevsimi gibi nedenlerle düşen oranlar, Ağustos ayından itibaren yeniden arttı. Ağustos-Aralık 2021 döneminde 80 sağlık çalışanı öldü. Her ay ortalama 16 olan bu kayıpta dikkat çeken nokta, ölen sağlık çalışanlarının aşısız ya da tam aşılı olmamaları” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20201106/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-ilhan-turkiyede-koronavirus-tanisi-konan-her-10-kisiden-biri-saglik-1043173073.html
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doktor, ankara tabip odası, sağlık çalışanı, koronavirüs

ATO Genel Sekreteri Baytemür: Salgında yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısı 500'ü aştı

10:51 22.12.2021
© AATürkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 500’ü aştığına dikkat çekti.
Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, ölümlerde 44’ü hekim 78 sağlık çalışanı ile İstanbul ilk sırada. İstanbul’u 15’i hekim 38 sağlık çalışanı ile Ankara, 15’i hekim 19 sağlık çalışanı ile İzmir ve yine 10’u hekim 19 sağlık çalışanı ile Mersin izliyor.
Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 500’ü aştığına dikkat çekti. Baytemür, “Virüsün ilk tespit edildiği ve ilk ölümün yaşandığı Mart 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 373 sağlık çalışanı Kovid-19’dan hayatını kaybetti. Bu, her ay yaklaşık 31 sağlık çalışanı yapıyor” dedi.
En çok ölümün 78 doktorla İstanbul’da olduğunu aktaran Baytemür, “İstanbul’u 38 ölümle Ankara, 19 ölümle İzmir izliyor” bilgisini paylaştı.
2020’nin Aralık ayında rekor düzeyde sağlık çalışanı ölümü yaşandı. 118 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bu, günde dört sağlık çalışanın kaybına denk.
Ocak ve şubat aylarında aşılama yapıldığını anımsatan Baytemür, “Sinovac’la yapılan iki doz aşının da etkisiyle Mart-Temmuz 2021 arasındaki 5 aylık dönemde 47 kişi öldü. Haziran ve Temmuz 2021 arasında birer kişi öldü” diye konuştu.
Sonrasında Biontech aşılarının geldiğini belirten Baytemür, “Biontech’in yapılmaya başlanması, yaz mevsimi gibi nedenlerle düşen oranlar, Ağustos ayından itibaren yeniden arttı. Ağustos-Aralık 2021 döneminde 80 sağlık çalışanı öldü. Her ay ortalama 16 olan bu kayıpta dikkat çeken nokta, ölen sağlık çalışanlarının aşısız ya da tam aşılı olmamaları” dedi.
Türkiye koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2020
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Türkiye'de koronavirüs tanısı konan her 10 kişiden biri sağlık çalışanı
6 Kasım 2020, 13:37
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