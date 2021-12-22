https://tr.sputniknews.com/20211222/avustralyada-koalalari-topluca-oldurenler-buyuk-para-cezasi-veya-12-ay-hapisle-yargilanacak-1052021185.html

Avustralya'da koalaları topluca öldürenler para cezası veya 12 ay hapisle yargılanacak

Avustralya'da koalaları topluca öldürenler para cezası veya 12 ay hapisle yargılanacak

Avustralya'daki hükümet yetkilileri, Victoria Eyaletinde düzinelerce koalanın ölümüyle ilgili yüzlerce hayvana yönelik işkence suçlarını yayımladı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T18:08+0300

2021-12-22T18:08+0300

2021-12-22T18:08+0300

dünya

avustralya

koala

hayvana işkence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104098/77/1040987718_0:149:2849:1752_1920x0_80_0_0_65fe845eb1b16fc499305a45e858938d.jpg

Koalalar geçen yıl Cape Bridgewater'da kısmen temizlenmiş bir kereste plantasyonunda ölü bulundu. Dehidrasyon ve yaralanmalar nedeniyle çoğu hayvana ötenazi yapıldı.Toprak sahibi ve bir hafriyat işletmesi, bölgeyi temizleyerek hayvanlara zarar vermek ve onları öldürmekle suçlanıyor.İkinci bir firma, koala popülasyonunu rahatsız ettiği için hayvanlara eziyet etmekle suçlanıyor. Her biri 126 suçlamayla karşı karşıya.Yetkililer zanlıların ismini yayınlamadı. Şu ana kadar savunma için kimse konuşmadı.Bazıları açlığa terk edildi, bazıları buldozerlerle katledildiBBC'de yer alan habere göre, her suçlamanın büyük bir para cezası veya maksimum 12 ay hapis cezası gerektirebileceğini vurguladı.Önemli bir koala habitatı olan mavi sakız ağaçlarını tarladan hasat ederek, kalan ağaçlarda kalmaya çalışan koalalar açlıktan ölmüştü. Diğerleri ise görünüşe göre buldozerler tarafından öldürüldü.Sosyal medyadaki tepkiler sonrası yetkililer harekete geçtiAvustralyalı yayın kuruluşu ABC'ye göre, bölgede 21 koala ölü bulundu ve 49 koalaya daha ötenazi yapıldı.Yetkililer olaydan 200 koalanın etkilendiğini tahmin ediyor. Koalalar eyalette korunan bir türdü.Yerel sakinlerden Helen Oakley, ölü hayvanlara rastalayıp ağladığı ve yaşananları aktardığı bir video yayınladı ve soruşturmayı harekete geçirdi.

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya, koala, hayvana işkence