Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211222/avustralyada-koalalari-topluca-oldurenler-buyuk-para-cezasi-veya-12-ay-hapisle-yargilanacak-1052021185.html
Avustralya'da koalaları topluca öldürenler para cezası veya 12 ay hapisle yargılanacak
Avustralya'da koalaları topluca öldürenler para cezası veya 12 ay hapisle yargılanacak
Avustralya'daki hükümet yetkilileri, Victoria Eyaletinde düzinelerce koalanın ölümüyle ilgili yüzlerce hayvana yönelik işkence suçlarını yayımladı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T18:08+0300
2021-12-22T18:08+0300
dünya
avustralya
koala
hayvana işkence
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104098/77/1040987718_0:149:2849:1752_1920x0_80_0_0_65fe845eb1b16fc499305a45e858938d.jpg
Koalalar geçen yıl Cape Bridgewater'da kısmen temizlenmiş bir kereste plantasyonunda ölü bulundu. Dehidrasyon ve yaralanmalar nedeniyle çoğu hayvana ötenazi yapıldı.Toprak sahibi ve bir hafriyat işletmesi, bölgeyi temizleyerek hayvanlara zarar vermek ve onları öldürmekle suçlanıyor.İkinci bir firma, koala popülasyonunu rahatsız ettiği için hayvanlara eziyet etmekle suçlanıyor. Her biri 126 suçlamayla karşı karşıya.Yetkililer zanlıların ismini yayınlamadı. Şu ana kadar savunma için kimse konuşmadı.Bazıları açlığa terk edildi, bazıları buldozerlerle katledildiBBC'de yer alan habere göre, her suçlamanın büyük bir para cezası veya maksimum 12 ay hapis cezası gerektirebileceğini vurguladı.Önemli bir koala habitatı olan mavi sakız ağaçlarını tarladan hasat ederek, kalan ağaçlarda kalmaya çalışan koalalar açlıktan ölmüştü. Diğerleri ise görünüşe göre buldozerler tarafından öldürüldü.Sosyal medyadaki tepkiler sonrası yetkililer harekete geçtiAvustralyalı yayın kuruluşu ABC'ye göre, bölgede 21 koala ölü bulundu ve 49 koalaya daha ötenazi yapıldı.Yetkililer olaydan 200 koalanın etkilendiğini tahmin ediyor. Koalalar eyalette korunan bir türdü.Yerel sakinlerden Helen Oakley, ölü hayvanlara rastalayıp ağladığı ve yaşananları aktardığı bir video yayınladı ve soruşturmayı harekete geçirdi.
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104098/77/1040987718_158:0:2691:1900_1920x0_80_0_0_54cd10032b5d2486be0bcfc7d221f388.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, koala, hayvana işkence

Avustralya'da koalaları topluca öldürenler para cezası veya 12 ay hapisle yargılanacak

18:08 22.12.2021
© AFP 2021 / Saeed KhanAvustralya'daki orman yangınları
Avustralya'daki orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / Saeed Khan
Abone ol
Avustralya'daki hükümet yetkilileri, Victoria Eyaletinde düzinelerce koalanın ölümüyle ilgili yüzlerce hayvana yönelik işkence suçlarını yayımladı.
Koalalar geçen yıl Cape Bridgewater'da kısmen temizlenmiş bir kereste plantasyonunda ölü bulundu. Dehidrasyon ve yaralanmalar nedeniyle çoğu hayvana ötenazi yapıldı.
Toprak sahibi ve bir hafriyat işletmesi, bölgeyi temizleyerek hayvanlara zarar vermek ve onları öldürmekle suçlanıyor.
İkinci bir firma, koala popülasyonunu rahatsız ettiği için hayvanlara eziyet etmekle suçlanıyor. Her biri 126 suçlamayla karşı karşıya.
Yetkililer zanlıların ismini yayınlamadı. Şu ana kadar savunma için kimse konuşmadı.

Bazıları açlığa terk edildi, bazıları buldozerlerle katledildi

BBC'de yer alan habere göre, her suçlamanın büyük bir para cezası veya maksimum 12 ay hapis cezası gerektirebileceğini vurguladı.
Önemli bir koala habitatı olan mavi sakız ağaçlarını tarladan hasat ederek, kalan ağaçlarda kalmaya çalışan koalalar açlıktan ölmüştü. Diğerleri ise görünüşe göre buldozerler tarafından öldürüldü.

Sosyal medyadaki tepkiler sonrası yetkililer harekete geçti

Avustralyalı yayın kuruluşu ABC'ye göre, bölgede 21 koala ölü bulundu ve 49 koalaya daha ötenazi yapıldı.
Yetkililer olaydan 200 koalanın etkilendiğini tahmin ediyor. Koalalar eyalette korunan bir türdü.
Yerel sakinlerden Helen Oakley, ölü hayvanlara rastalayıp ağladığı ve yaşananları aktardığı bir video yayınladı ve soruşturmayı harekete geçirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:25Kayseri'de IŞİD şüphelisi yakalandı
19:24Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, sömürgeci Rhodes'un mezarının İngiltere'ye nakledilmesini istedi
19:16Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan sadece bankada parası olan değil, 84 milyonun her ferdidir
19:11İtalya Başbakanı Draghi: Omicron'un gelişi, salgında yeni bir aşama başlattı
19:07Kremlin: Rusya’nın güvenlik garantisi önerisi oldukça net, karşı taraftan da netlik bekliyoruz
19:07Malatya'da kuyumcudan alma bahanesiyle baktığı bilezikleri alarak kaçtı
19:03Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis cezası istemi
18:38Kılıçdaroğlu: Gerçekten bayrağımız ve vatanımız birse, 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız
18:22Noel baba Brezilya'da çocuklara hediyeler dağıttı
18:20Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Dolar adeta ülkemizde esas para haline geldi
18:19Rusya: ABD ve partnerleri Afganistan'daki hatalarını kabul etmiyor
18:17İsrail'de geçen yıl en popüler erkek bebek ismi Muhammed oldu
18:08Avustralya'da koalaları topluca öldürenler para cezası veya 12 ay hapisle yargılanacak
18:04Babacan: Allah aşkına siz faizle mücadele falan etmeyin
17:59Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Tedbirlerin dövize yönelimi yavaşlatacağını düşünüyorum
17:54Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı kişi serbest bırakıldı
17:51Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Cumhurbaşkanımıza ek zam beklentimizi aktardık
17:47Refakatsiz çocukların AB'ye iltica başvuruları iki kattan fazla arttı
17:45Çeçen lider Kadirov’dan Türkiye’ye ‘Cahar Dudayev Parkı’ tepkisi
17:44Konya'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı