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https://tr.sputniknews.com/20211222/ayse-nazli-kinaciyi-olduren-sanik-icin-agirlastirilmis-muebbet-ve-225-yil-hapis-cezasi-istemi-1052022930.html
Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis cezası istemi
Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis cezası istemi
İzmir'de, cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal hakkında bugün görülen... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T19:03+0300
2021-12-22T19:04+0300
ayşe nazlı kınacı
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde, geçen yıl 19 Şubat akşamı orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu.İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi.Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Olayla ilgili Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Taylan Özgür İmal, temmuz ayında görülen ilk duruşmada, "Beraber barajın oraya gittikten sonra bana arkadaşının yanına gitmek istediğini söyledi. Ben de götüremeyeceğimi söyleyince aramızda tartışma çıktı. Kendimden geçtim ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi.Davanın 2’nci duruşması bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık İmal duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Nazlı Kınacı'nın annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.Savcılık makamı, dosya için esas hakkında mütalaanın hazır olduğunu söyledi.Savcı, tutuklu sanık İmal’ın' nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet hapis ve toplam 22,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların talebini kabul eden mahkeme başkanı, duruşmayı 1 Şubat 2022 tarihine erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20210705/ayse-nazliyi-bogarak-olduren-sanik--6-7-dakika-bogazini-siktim-sonra-pisman-olup-suni-teneffus-1044892164.html
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ayşe nazlı kınacı, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis cezası istemi

19:03 22.12.2021 (güncellendi: 19:04 22.12.2021)
© DHAAyşe Nazlı Kınacı
Ayşe Nazlı Kınacı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© DHA
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İzmir'de, cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal hakkında bugün görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, İmal için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 22,5 yıl hapis cezası istedi.
Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde, geçen yıl 19 Şubat akşamı orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi.
Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Olayla ilgili Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Taylan Özgür İmal, temmuz ayında görülen ilk duruşmada, "Beraber barajın oraya gittikten sonra bana arkadaşının yanına gitmek istediğini söyledi. Ben de götüremeyeceğimi söyleyince aramızda tartışma çıktı. Kendimden geçtim ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi.
İzmir kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2021
DÜNYA
Ayşe Nazlı'yı boğarak öldüren sanık: 6-7 dakika boğazını sıktım, sonra pişman olup, suni teneffüs yaptım
5 Temmuz, 17:19
Davanın 2’nci duruşması bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık İmal duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Nazlı Kınacı'nın annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savcılık makamı, dosya için esas hakkında mütalaanın hazır olduğunu söyledi.

Savcı, tutuklu sanık İmal’ın' nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet hapis ve toplam 22,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların talebini kabul eden mahkeme başkanı, duruşmayı 1 Şubat 2022 tarihine erteledi.
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