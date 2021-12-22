https://tr.sputniknews.com/20211222/bakan-gul-tbb-baskani-sagkani-kabul-etti-1052015758.html

Bakan Gül, TBB Başkanı Sağkan'ı kabul etti

Bakan Gül, TBB Başkanı Sağkan'ı kabul etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti kabul etti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T15:44+0300

2021-12-22T15:44+0300

2021-12-22T15:44+0300

türkiye

abdulhamit gül

türkiye barolar birliği

erinç sağkan

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Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan ile birlikte TBB Genel Sekreteri Veli Küçük, TBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erhan Toprak ve Ali Bayram'ı kabul etti.Bakan Gül'e kabulde, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Yurtalan, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özar eşlik etti.Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni yönetimine başarılar diledi. Görüşmede, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında atılan adımlar ile savunma hakkını güçlendiren düzenlemelerin öneminin vurgulandığı belirtildi.Görüşmede ayrıca avukatlık mesleğiyle ilgili güncel sorunların ele alındığı aktarıldı.

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abdulhamit gül, türkiye barolar birliği, erinç sağkan