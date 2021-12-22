Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri de ele alındı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211222/bakan-soylu-goc-meselesini-angelina-jolie-fotografi-ile-cozmeye-calistilar-1052012157.html
Bakan Soylu: Göç meselesini Angelina Jolie fotoğrafı ile çözmeye çalıştılar
Bakan Soylu: Göç meselesini Angelina Jolie fotoğrafı ile çözmeye çalıştılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç meselesinin dünyada yeni başladığını belirterek, "Meseleyi Türkiye-Yunanistan, Türkiye-İran ve Türkiye-Suriye sınırında... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:22+0300
2021-12-22T14:22+0300
türkiye
avrupa
suriye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
göç
yasadışı göç
göç idaresi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052011896_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2857f3948cf29c1e0e6dcf181310cd3e.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen 'Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı'na' katıldı. AFAD gibi küresel ölçekte gıpta edilen ciddi bir kurum oluşturduklarını belirten Soylu, şöyle konuştu:'Göç meselesi dünyada yeni başladı'Hırvatistan'daki depreme ilk yetişen ülkenin Türkiye olduğunu belirten Soylu, Avrupa'nın çadır kuramadan, kendilerinin orada konteyner kenti kurduğunu belirtti. Dünyanın şu an 4 temel krizle karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:'Sözleşmeli 1101 arama kurtarma teknisyeni alımı için ilana çıktık'Soylu, su ana kadar 183 üniversiteyle iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:'Afet bilinci bakımından Japonya yolunda olmalıyız'Bakan Soylu, konuşmasının sonunda salondaki hocalara seslenerek, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211221/abden-turkiyedeki-siginmacilar-ve-goc-yonetimi-icin-560-milyon-euro-destek-1051975539.html
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052011896_83:0:1166:812_1920x0_80_0_0_ebf3ef0ffc35c49859f538213da3b57f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, suriye, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, göç, yasadışı göç, göç idaresi

Bakan Soylu: Göç meselesini Angelina Jolie fotoğrafı ile çözmeye çalıştılar

14:22 22.12.2021
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç meselesinin dünyada yeni başladığını belirterek, "Meseleyi Türkiye-Yunanistan, Türkiye-İran ve Türkiye-Suriye sınırında sıkıştırdılar. Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar. Göç meselesi dünyada yeni başladı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen 'Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı'na' katıldı.
AFAD gibi küresel ölçekte gıpta edilen ciddi bir kurum oluşturduklarını belirten Soylu, şöyle konuştu:
"AFAD 2 yılı aşkın bir süredir İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Biz ilk deneyimimizi Elazığ ve Malatya'daki depremlerde gerçekleştirdik. İlk kez Türkiye Afet Müdahale Planı orada devreye girdi. Bu bizim ilk deneyimimizdi. AFAD bize bağlandıktan sonra arkadaşlar toplanma alanları ile ilgili önüme bir dosya getirdi. Vatandaşların bilgisi olsun diye 'toplanma alanlarını E-devlette yayınlayalım' dediler. Ben de vatandaşın bilgisi olsun, diye 'yayınlayın' dedim ve yayınlandı. Toplanma alanlarını belirleyen belediyelerdir. Daha sonra toplanma alanları ile ilgili eleştiriler geldi. Toplanma alanlarının olduğu yerlerde apartman yapıldığına dair. Daha sonra ben de baktım evet yapılmış. Bunun da kendi adına bir eğitimi oldu. Burada yediğimiz dayaktan müşteki değiliz. Devlet yönetiminde dayaklar yenilir. Ancak oradan alınan tecrübelerle birlikte eğer doğru adım atılabilirse bir faydası bile olur. Daha sonra çalışma grubu ile o meselenin hem üzerinden geçtik hem de öğrenme sürecini tüm gruplarla beraber geliştirdik. Neticede kişi başına düşen 1,19 metrekarelerden 3,80 metrekareye düşen toplanma alanları payına ulaştığımız yeni bir sistem kurduk. Jandarma Genel Komutanlığımıza 'bu iş senin işin' dedik. Çok titiz bir çalışma sonrası artık mahcup olmayacağımız toplanma alanı oluşturduk"

'Göç meselesi dünyada yeni başladı'

Hırvatistan'daki depreme ilk yetişen ülkenin Türkiye olduğunu belirten Soylu, Avrupa'nın çadır kuramadan, kendilerinin orada konteyner kenti kurduğunu belirtti.
Dünyanın şu an 4 temel krizle karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:
"Pandemi, göç, enerji ve bütün bunların oluşturduğu ekonomik kriz. Bunların hepsi küresel sorundur. Pandemi krizinde Dünya Sağlık Örgütü günlerce lal oldu, ne yapacağını şaşırdı. Göç krizinde de bir şey getiremediler. 21'inci asrın başından itibaren Afganistan'da oluşan bu meselenin bütün dünyaya yakıcı bir etki ortaya koyacağı belliydi. Meseleyi Türkiye-Yunanistan, Türkiye-İran ve Türkiye-Suriye sınırında sıkıştırdılar. Göç meselesini, bir sınır meselesi olarak minimize etmeye çalıştılar. Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar. Göç meselesi dünyada yeni başladı. Çözüm, bölgesel güçlü ilişkiler, ülkeler arası güçlü ilişkiler, etrafımızdaki coğrafya ile kuracağımız güçlü ilişkiler ve ikili ilişkilerdir. 21'inci yüz yıl önümüze böyle bir tablo koymuştur. Bütün dünyada afetsellik artıyor. Onun için yapılması gereken bunlara ait çözüm üretmek"

'Sözleşmeli 1101 arama kurtarma teknisyeni alımı için ilana çıktık'

Soylu, su ana kadar 183 üniversiteyle iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda da akademisyen, idari personel ve öğrencilerden oluşan 2 milyon 8 bin 785 kişiye eğitim verdik. Yine bu kapsamda önümüzdeki dönemde, 43 farklı üniversitenin, 45 farklı uygulama ve araştırma merkezleriyle birlikte önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ar-Ge meselesine de ciddi miktarda maddi destek sağlıyoruz. 2012 yılında başlatılan destek programıyla günümüze kadar 65 projeye yaklaşık 13 milyon TL destek sağladık. Ayrıca, bütçesi 350 bin TL olan çağrılı ve bütçesi 700 bin TL olan güdümlü projelerden oluşan ulusal deprem araştırma programına; günümüze kadar toplamda 257 proje başvurusu olmuştur. Desteklenen 65 proje; 27 üniversite ve 1 kamu kurumu tarafından yapılmakta olup, bu projelerde 427 araştırmacı 132 bursiyer yer almaktadır. Sözleşmeli 1101 arama kurtarma teknisyeni alımı için ilana çıktık. Bu kadroların 700'ünü, 'Acil Durum ve Afet Yönetimi' veya 'Sivil Savunma ve İtfaiyecilik' ön lisans programlarından mezun olanlar için ayırdık."

'Afet bilinci bakımından Japonya yolunda olmalıyız'

Bakan Soylu, konuşmasının sonunda salondaki hocalara seslenerek, şunları kaydetti:
"Şurası bir gerçektir; raflarda duran bilginin kimseye hayrı yoktur. Ürettiğimiz bilgiyi stratejiye, teknolojiye ve nihayetinde bir anlayışa, yani somut çıktıya dönüştürmemiz lazım. Türkiye'nin bu potansiyeli her zaman vardı. Bizim yapmaya çalıştığımız, bu potansiyeli harekete geçirmektir. Bugün geldiğimiz seviye itibarıyla geçmişle aradaki makası ciddi şekilde kapattık. Son 2 yılda yönettiğimiz afet süreçleri önemli ve ciddi sınavlardı. Acılar yaşadık ama altında ezilmedik. Teşbihte hata olmaz; Afet riski bakımından Japonya'yız. Afetle mücadele, afete hazırlık ve afet bilinci bakımından da Japonya yolunda olmalıyız. Çok mesafe aldık ama hala yürüyecek yolumuz var"
İran üzerinden Van’a Afgan göçmen trafiği sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
TÜRKİYE
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon euro destek
Dün, 15:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:45Fitch: Kurdaki düşüş sürdürülebilirse Türk bankaları için pozitif etkisi olur
14:41Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri de ele alındı
14:39Queen gitaristi Brian May, Kovid'e yakalandı: 'Üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim'
14:28Reuters: Türkiye'deki kripto günlük işlem sayısı yeniden 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı
14:27Çuvallı hırsız kameralara yakalandı
14:23Gazprom Yamal-Avrupa hattında gaz akışını durdurdu, gaz fiyatları rekor kırdı
14:23Bill Gates, Omicron'a karşı uyardı: Pandeminin en kötü dönemine giriyor olabiliriz
14:22Bakan Soylu: Göç meselesini Angelina Jolie fotoğrafı ile çözmeye çalıştılar
14:19Turkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı
14:16Zaharova: DTÖ kurallarını Rusya değil, ABD ihlal ediyor
14:05CHP'li Adıgüzel: Bu dönem 107 bin öğrenci açıkta kaldı
14:04Enflasyonla mücadele eden Polonya yakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini kaldıracak
14:00AK Partili Canikli: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir
13:59İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
13:43Altaylı: Kur zirve yaptığında iş gerekliliği dışında yüklü miktarda döviz bozduranlar şaibe altında
13:41Döviz kurundaki düşüşü fiyatlarına yansıtmayan işletmelere idari para cezası verilebileceği uyarısı
13:41Ceren Damar davasında sanık avukatı Bıçak'a verilen para cezası kınamaya çevrildi
13:40İki erkek hırsız çarşaf giyip zillere bastı: 'Aç abla aç'
13:35Araçların motor bölümüne giren kedilere dikkat: 'Kontağı çevirmeden kaputa vurun'
13:33Artvin'deki yangından sağ kurtulan adam: 'Cehennemi yaşadık'