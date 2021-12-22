https://tr.sputniknews.com/20211222/bakan-varank-temel-onceligimiz-kurda-ve-fiyatlarda-istikrari-saglamaktir-1052004057.html

Bakan Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamaktır

Bakan Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamaktır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır" dedi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

mustafa varank

ekonomi

kur

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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi" programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır" dedi. Bakan Varank'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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mustafa varank, ekonomi, kur