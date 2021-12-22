Bakan Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamaktır

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi" programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır" dedi. Bakan Varank'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır" dedi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi" programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır" dedi.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir.
Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.