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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211222/bakan-varanktan-tusiada-elini-tasin-altina-koyamayanlardan-zaten-baska-bir-tavir-beklemiyorduk-1052008194.html
Bakan Varank'tan TÜSİAD'a: Elini taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk
Bakan Varank'tan TÜSİAD'a: Elini taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD’ın "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" çağrısının eleştirdi... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:48+0300
2021-12-22T12:46+0300
ekonomi
tüsiad
mustafa varank
eleştiri
sanayi ve teknoloji bakanlığı
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MÜSİAD Vizyoner 21 Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünyanın şok halinde yakalandığı pandemide, şartlara hızla adapte olup, üretime devam eden, yeni talepleri hızla karşılayabilen bu sayede pozitif büyüyebilen nadir ülkelerden biri Türkiye oldu. Bunlar elbette tesadüf değil. Yaptığımız yatırımlar, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz politikalar sayesinde ulaştığımız güçlü üretim alt yapımızın sonucu olarak bu başarıları yakalıyoruz” dedi.Son dönemde ekonomi modeliyle ilgili hükümete verdikleri destekten dolayı MÜSİAD’a teşekkür eden Bakan Varank, TÜSİAD’ın "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" çağrısını eleştirdi. Bakan Varank, çağrıyla ilgili "Diğer yandan, genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.'Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir'Bakan Varank, "Biliyorsunuz, iktisat ilmi dediklerinde sadece kurun yukarı çıkmasını anlıyorlar, kur aşağı doğru gittiğinde kimse iktisat ilminden bahsetmiyor. Sizler de televizyonda sunucuları, yorumcuları izlemişsinizdir. Nasıl lal olduklarını, şekilden şekle girdiklerini, kur aşağı gittiğinde nasıl dillerinin bağlandığını sizler de izlemişsinizdir. Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Kur aşağıya geldiğinde hepsinin dilinin nasıl lal olduğunu görmüşsünüzdür. Biz diyoruz ki hiçbir döviz kuru Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Türkiye ekonomisinin geldiği seviyeyi, sahip olduğu kapasiteyi, herkesten daha çok iş insanlarımızın bilmesi gerek. Sağ olsun, MÜSİAD bunu bilerek konuştu, konuşmaya da devam ediyor" diye konuştu.'Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak'Varank ayrıca, "İşte geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yeni enstrümanlar ve ekonomik manifesto sonucunda piyasalarda yaşanan Türk lirası lehine gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Türkiye'de fabrika açılmıyor, üretim yapılmıyor, istihdam olmuyor diye alenen yalan söyleyenlerin, bu yeni finansal araçlara da binbir türlü kulp bulmasına şaşırıyor muyuz? Elbette şaşırmıyoruz. Ama biz bunlara aldırış etmeyeceğiz, işimize bakacağız. Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da arttırmaktır. Türkiye ekonomisini her anlamda dışa bağımlılıktan kurtaracak adımları da daha fazla yerli üretimle atacağız. Böylece dış kaynaklı şoklara daha dirençli hale geleceğiz. Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ekonomisini nasıl 3.5 kat büyüttüysek, küresel piyasadaki fırsatları gözeterek yepyeni bir büyüme hikayesini de hep birlikte yazacağız. Bunun için de bizim reçetemiz belli, Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.'Kapsamlı bir yol haritası hazırlamış durumdayız'Bakan Varank şöyle devam etti:"Bakanlık olarak kapsamlı bir yol haritası hazırlamış durumdayız. Teknoloji tabanlı girişimciliğe has bir Ulusal Stratejiyi birkaç hafta içinde kamuoyuna ilan edeceğiz. Ekosistemle birlikte hazırladığımız bu strateji, girişimciliğe yeni bir ivme kazandıracak iddialı hedefler ve eylemler içeriyor. Türkiye'nin yeni unicornlar çıkarmasını hızlandıracak, ileri aşama girişimler için tasarladığımız Turcorn 100 Programını stratejimiz ile birlikte devreye alacağız. Bunun yanında, girişimlerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, girişim sermayesi uygulamalarına da hız veriyoruz. Daha önce kurduğumuz Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve Bilişim Vadisi Fonunu, yeni kaynaklarla önümüzdeki dönemde büyütüyoruz."Türkiye 1970'ler, 80'ler, 90'larda tekerleri çamura batmış şekilde patinaj halindeydi"Vakit Türkiye'ye inanma ve geleceğe odaklanma vakti. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği büyük birikimin farkında olarak geleceğimizi birlikte inşa etme vakti. Türkiye 1970'ler, 80'ler, 90'larda tekerleri çamura batmış şekilde patinaj halindeydi. AK Parti hükümetleri, bu arabayı düştüğü çukurdan çıkma noktasına getirdi. Şimdi bu araca son desteği verip otobana çıkarma vakti. Artık düzlüğe ulaşmışken son desteği vermemek, aracı kurtarmaya çalışanların moralini bozmak, onları engellemek, bırakıp gitmek gerçekten büyük vebaldir. Bu araç, eninde sonunda tam gaz yol almaya başlayacak. Bugün ülkesine inanmayanlar, bırakıp bilmediği yollara yaya çıkanlar, Türkiye şahlandığında emin olun bu yolda yayan kalırlar. Gelin hep beraber Milli Teknoloji Hamlesine omuz verelim diyorum."Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış programına Bakan Varank'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Vizyoner 21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül de katıldı.
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tüsiad, mustafa varank, eleştiri, sanayi ve teknoloji bakanlığı

Bakan Varank'tan TÜSİAD'a: Elini taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk

12:48 22.12.2021
© DHASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD’ın "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" çağrısının eleştirdi. Varank "Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk" dedi.
MÜSİAD Vizyoner 21 Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünyanın şok halinde yakalandığı pandemide, şartlara hızla adapte olup, üretime devam eden, yeni talepleri hızla karşılayabilen bu sayede pozitif büyüyebilen nadir ülkelerden biri Türkiye oldu. Bunlar elbette tesadüf değil. Yaptığımız yatırımlar, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz politikalar sayesinde ulaştığımız güçlü üretim alt yapımızın sonucu olarak bu başarıları yakalıyoruz” dedi.
Son dönemde ekonomi modeliyle ilgili hükümete verdikleri destekten dolayı MÜSİAD’a teşekkür eden Bakan Varank, TÜSİAD’ın "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" çağrısını eleştirdi. Bakan Varank, çağrıyla ilgili "Diğer yandan, genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

'Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir'

Bakan Varank, "Biliyorsunuz, iktisat ilmi dediklerinde sadece kurun yukarı çıkmasını anlıyorlar, kur aşağı doğru gittiğinde kimse iktisat ilminden bahsetmiyor. Sizler de televizyonda sunucuları, yorumcuları izlemişsinizdir. Nasıl lal olduklarını, şekilden şekle girdiklerini, kur aşağı gittiğinde nasıl dillerinin bağlandığını sizler de izlemişsinizdir. Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Kur aşağıya geldiğinde hepsinin dilinin nasıl lal olduğunu görmüşsünüzdür. Biz diyoruz ki hiçbir döviz kuru Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Türkiye ekonomisinin geldiği seviyeyi, sahip olduğu kapasiteyi, herkesten daha çok iş insanlarımızın bilmesi gerek. Sağ olsun, MÜSİAD bunu bilerek konuştu, konuşmaya da devam ediyor" diye konuştu.

'Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak'

Varank ayrıca, "İşte geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yeni enstrümanlar ve ekonomik manifesto sonucunda piyasalarda yaşanan Türk lirası lehine gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Türkiye'de fabrika açılmıyor, üretim yapılmıyor, istihdam olmuyor diye alenen yalan söyleyenlerin, bu yeni finansal araçlara da binbir türlü kulp bulmasına şaşırıyor muyuz? Elbette şaşırmıyoruz. Ama biz bunlara aldırış etmeyeceğiz, işimize bakacağız. Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da arttırmaktır. Türkiye ekonomisini her anlamda dışa bağımlılıktan kurtaracak adımları da daha fazla yerli üretimle atacağız. Böylece dış kaynaklı şoklara daha dirençli hale geleceğiz. Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ekonomisini nasıl 3.5 kat büyüttüysek, küresel piyasadaki fırsatları gözeterek yepyeni bir büyüme hikayesini de hep birlikte yazacağız. Bunun için de bizim reçetemiz belli, Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

'Kapsamlı bir yol haritası hazırlamış durumdayız'

Bakan Varank şöyle devam etti:
"Bakanlık olarak kapsamlı bir yol haritası hazırlamış durumdayız. Teknoloji tabanlı girişimciliğe has bir Ulusal Stratejiyi birkaç hafta içinde kamuoyuna ilan edeceğiz. Ekosistemle birlikte hazırladığımız bu strateji, girişimciliğe yeni bir ivme kazandıracak iddialı hedefler ve eylemler içeriyor. Türkiye'nin yeni unicornlar çıkarmasını hızlandıracak, ileri aşama girişimler için tasarladığımız Turcorn 100 Programını stratejimiz ile birlikte devreye alacağız. Bunun yanında, girişimlerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, girişim sermayesi uygulamalarına da hız veriyoruz. Daha önce kurduğumuz Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve Bilişim Vadisi Fonunu, yeni kaynaklarla önümüzdeki dönemde büyütüyoruz.

"Türkiye 1970'ler, 80'ler, 90'larda tekerleri çamura batmış şekilde patinaj halindeydi"

Vakit Türkiye'ye inanma ve geleceğe odaklanma vakti. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği büyük birikimin farkında olarak geleceğimizi birlikte inşa etme vakti. Türkiye 1970'ler, 80'ler, 90'larda tekerleri çamura batmış şekilde patinaj halindeydi. AK Parti hükümetleri, bu arabayı düştüğü çukurdan çıkma noktasına getirdi. Şimdi bu araca son desteği verip otobana çıkarma vakti. Artık düzlüğe ulaşmışken son desteği vermemek, aracı kurtarmaya çalışanların moralini bozmak, onları engellemek, bırakıp gitmek gerçekten büyük vebaldir. Bu araç, eninde sonunda tam gaz yol almaya başlayacak. Bugün ülkesine inanmayanlar, bırakıp bilmediği yollara yaya çıkanlar, Türkiye şahlandığında emin olun bu yolda yayan kalırlar. Gelin hep beraber Milli Teknoloji Hamlesine omuz verelim diyorum."
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış programına Bakan Varank'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Vizyoner 21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül de katıldı.
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