https://tr.sputniknews.com/20211222/bakirkoy-belediyesi-iscilerinden-chp-binasinda-eylem-1052029005.html

Bakırköy Belediyesi işçilerinden CHP binasında eylem

Bakırköy Belediyesi işçilerinden CHP binasında eylem

Bakırköy Belediyesi önünde yaklaşık iki aydır grev yapan işçiler, görüşmelerinden sonuç alamadıkları gerekçesiyle CHP Bakırköy ilçe Başkanlığında ''bekleme... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T22:35+0300

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türkiye

chp

işçi

bakırköy belediyesi

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Bakırköy Belediyesi önünde yaklaşık iki aydır grev yapan işçiler CHP Bakırköy ilçe Başkanlığında ''bekleme eylemi'' başlattı.AA'nın haberine göre toplu iş sözleşmesinin imzalanması için Bakırköy Belediye Binası önünde grev başlatan ve bugüne kadar belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde bir netice alamayan Belediye-İş Sendikasına üye işçiler, akşam saatlerinde CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'na gitti.50 kişilik grupla parti binasına gelen Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Bayram Özkan ve Sendika Şube Başkanı Savaş Doğan, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç ve diğer yöneticilerle bir süre görüştü.Görüşmeden olumlu bir sonuç alamayan işçiler, ilçe binasında ''bekleme eylemi'' başlattı.İşçiler, parti binasının camından "Yalanlarınız artık karnımızı doyurmuyor, işçiyiz, haklıyız, kazanacağız" yazılı pankart sarkıttı.İşçilerin, "Her şey güzel olacak diyordunuz'' sözleri üzerine partililer ve işçiler arasında gerginlik yaşandı.Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin 59. gününde olduklarını söyledi.İşçi arkadaşlarının Bakırköy halkına hizmet ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:Yaklaşık 50 kişilik grubun CHP Bakırköy İlçe Başkanlığındaki bekleyişi sürüyor.

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chp, işçi, bakırköy belediyesi