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Barlas: İnsanların utanması varsa Erdoğan'ın ekonomide sağladığı başarıları alkışlaması gerekir
Barlas: İnsanların utanması varsa Erdoğan'ın ekonomide sağladığı başarıları alkışlaması gerekir
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, insanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomideki başarılarını alkışlaması gerektiğini söyledi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T09:54+0300
2021-12-22T09:52+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ekonomi
mehmet barlas
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de hiçbir sorunu çözümsüz bırakmadığını savunarak, "Bundan sonra gelen sistem, dövize endeksli Türk Lirası hesabıdır. Yani artık kimse dolar kuruna bakıp "Bugün iyiyim, bugün kötüyüm" diye söylenmeyecek. Bir Türk olarak Tayyip Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum" diye yazdı.28 Şuba döneminde Hazine'ye Maliye'ye, medyaya ve bütün kaynaklara saldırı yapıldığını iddia eden Barlas, "Şimdi son olayları yaşarken "Ah" dedim, "Şu 28 Şubat'ta da Tayyip Erdoğan olsaydı herhalde bunlar altlarına ederdi. İnsanların biraz utanması varsa son dönemde Tayyip Erdoğan'ın ekonomide sağladığı başarıları alkışlaması gerekir. Yani bir kez daha anladık ki Türkiye dolarla yaşayacak ülke değildir. Türkiye'nin rejimi serbest pazar ekonomisidir" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, ekonomi, mehmet barlas

Barlas: İnsanların utanması varsa Erdoğan'ın ekonomide sağladığı başarıları alkışlaması gerekir

09:54 22.12.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, insanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomideki başarılarını alkışlaması gerektiğini söyledi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de hiçbir sorunu çözümsüz bırakmadığını savunarak, "Bundan sonra gelen sistem, dövize endeksli Türk Lirası hesabıdır. Yani artık kimse dolar kuruna bakıp "Bugün iyiyim, bugün kötüyüm" diye söylenmeyecek. Bir Türk olarak Tayyip Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum" diye yazdı.
28 Şuba döneminde Hazine'ye Maliye'ye, medyaya ve bütün kaynaklara saldırı yapıldığını iddia eden Barlas, "Şimdi son olayları yaşarken "Ah" dedim, "Şu 28 Şubat'ta da Tayyip Erdoğan olsaydı herhalde bunlar altlarına ederdi. İnsanların biraz utanması varsa son dönemde Tayyip Erdoğan'ın ekonomide sağladığı başarıları alkışlaması gerekir. Yani bir kez daha anladık ki Türkiye dolarla yaşayacak ülke değildir. Türkiye'nin rejimi serbest pazar ekonomisidir" ifadelerini kullandı.
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