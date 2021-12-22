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BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:58+0300
2021-12-22T12:58+0300
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bddk
cep telefonu
taksit
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BDDK'nın yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı yayımlandı.Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211221/mobisad-cep-telefonunda-taksit-sayisi-artmali-1051978535.html
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bddk, cep telefonu, taksit

BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi

12:58 22.12.2021
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı. Buna göre yenilenmiş cep telefonları 12 aya varan taksitlerle alınabilecek.
BDDK'nın yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı yayımlandı.
Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.
Cep telefonu - ihbar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
TÜRKİYE
MOBİSAD: Cep telefonunda taksit sayısı artmalı
Dün, 16:41
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