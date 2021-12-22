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Belçika'da Omicron endişesiyle ek tedbirler alındı
Belçika'da Omicron endişesiyle ek tedbirler alındı
Belçika, Omicran varyantı endişesiyle, Noel tatili döneminde Kovid-19 vakalarını düşük tutabilmek için mevcut uygulamaları sertleştirdi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T23:06+0300
2021-12-22T23:06+0300
koronavirüs
haberler
belçika
tedbir
kapanma
omicron
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Başbakan Alexander de Croo, Belçika hükümetinin İstişare Komitesinin toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, "Bu dönemde takviye doz aşıyı olmaktan daha önemli bir şey yok. Bugün ben de oldum." dedi.Croo'nun açıkladığı yeni tedbirlere göre, 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekan fark etmeksizin 200 kişiye kadar kapasiteli tüm aktiviteler yasaklanacak. Buna katılımcıların ayakta olmadığı, sinema, tiyatro ve konserler de dahil olacak.Açık havada, stant ya da çadırlarda düzenlenen Noel marketleri, benzeri kültürel etkinlikler, performanslar ve kongreler durdurulacak.Toplu alışverişler en fazla iki kişi tarafından birlikte yapılabilecek, iki müşteri arasında 10 metrekarelik alan bırakılacak.Profesyonel ya da amatör spor oyunları içeride ya da dışarıda olup olmadığı fark etmeksizin seyircisiz oynanacak.Haftada 4 gün evden çalışma zorunluluğu ve kafe ile restoranların en geç saat 23.00'te kapanması kuralları devam edecek.İstişare Komitesi, ocak 2022'nin ilk haftasında yeniden toplanacak.Salgının seyriBelçika, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle 17 Kasım'dan bu yana tedbirleri aşamalı olarak sıkılaştırmıştı. Bunun üzerine Kovid-19 vakalarında birkaç haftadır azalma görülmüştü.Son bir haftanın günlük ortalamasını dikkate alan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun verilerine göre, yeni günlük vaka sayısı 8 bin 300 civarında seyrediyor. Bu sayı 1 ay önce 20 binin üzerindeydi. Ölümlerde ve hastaneye yatışlarda da düşüş devam ediyor. Her gün hastaneye yatırılan kişi sayısı yüzde 34 azalarak 173'e, hayatını kaybeden kişi sayısı 36'ya indi.Vaka sayısına göre, hastaneye yatırılma ve ölüm sayılarının geçen yıla göre düşük olması aşılamalara bağlanıyor. Belçika'da yetişkinlerin yüzde 88'i, toplam nüfusun yüzde 76'sı tam aşılı. Ayrıca, yetişkinlerin yüzde 37'si takviye dozlarını yaptırmış durumda.
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haberler, belçika, tedbir, kapanma, omicron

Belçika'da Omicron endişesiyle ek tedbirler alındı

23:06 22.12.2021
© REUTERS / ARIS OIKONOMOUBrüksel- Trafik
Brüksel- Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / ARIS OIKONOMOU
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Belçika, Omicran varyantı endişesiyle, Noel tatili döneminde Kovid-19 vakalarını düşük tutabilmek için mevcut uygulamaları sertleştirdi.
Başbakan Alexander de Croo, Belçika hükümetinin İstişare Komitesinin toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, "Bu dönemde takviye doz aşıyı olmaktan daha önemli bir şey yok. Bugün ben de oldum." dedi.
Croo'nun açıkladığı yeni tedbirlere göre, 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekan fark etmeksizin 200 kişiye kadar kapasiteli tüm aktiviteler yasaklanacak. Buna katılımcıların ayakta olmadığı, sinema, tiyatro ve konserler de dahil olacak.
Açık havada, stant ya da çadırlarda düzenlenen Noel marketleri, benzeri kültürel etkinlikler, performanslar ve kongreler durdurulacak.
Toplu alışverişler en fazla iki kişi tarafından birlikte yapılabilecek, iki müşteri arasında 10 metrekarelik alan bırakılacak.
Profesyonel ya da amatör spor oyunları içeride ya da dışarıda olup olmadığı fark etmeksizin seyircisiz oynanacak.
Haftada 4 gün evden çalışma zorunluluğu ve kafe ile restoranların en geç saat 23.00'te kapanması kuralları devam edecek.
İstişare Komitesi, ocak 2022'nin ilk haftasında yeniden toplanacak.

Salgının seyri

Belçika, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle 17 Kasım'dan bu yana tedbirleri aşamalı olarak sıkılaştırmıştı. Bunun üzerine Kovid-19 vakalarında birkaç haftadır azalma görülmüştü.
Son bir haftanın günlük ortalamasını dikkate alan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun verilerine göre, yeni günlük vaka sayısı 8 bin 300 civarında seyrediyor. Bu sayı 1 ay önce 20 binin üzerindeydi. Ölümlerde ve hastaneye yatışlarda da düşüş devam ediyor. Her gün hastaneye yatırılan kişi sayısı yüzde 34 azalarak 173'e, hayatını kaybeden kişi sayısı 36'ya indi.
Vaka sayısına göre, hastaneye yatırılma ve ölüm sayılarının geçen yıla göre düşük olması aşılamalara bağlanıyor. Belçika'da yetişkinlerin yüzde 88'i, toplam nüfusun yüzde 76'sı tam aşılı. Ayrıca, yetişkinlerin yüzde 37'si takviye dozlarını yaptırmış durumda.
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