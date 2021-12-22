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https://tr.sputniknews.com/20211222/belcikada-siginmaci-krizi-barinak-temin-edilemedi-1052027005.html
Belçika'da 'sığınmacı' krizi: Barınak temin edilemedi
Belçika'da 'sığınmacı' krizi: Barınak temin edilemedi
Belçika'nın aldığı ek önlemlere rağmen başkent Brüksel'de sığınmacılara barınak bulunamamasından kaynaklanan kriz çözülemedi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T21:00+0300
2021-12-22T21:00+0300
dünya
belçika
sığınmacı
göç
barınak
sığınma
fedasil
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Belçika'da sığınmacılara barınak temini krizi sürüyor.Sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil, ay başında otellerle boş odaları için anlaşma yapmıştı. Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi de 17 Aralık'ta Avrupa Birliğinin (AB) konuyla ilgili kuruluşu Avrupa İltica Destek Ofisinden (EASO) konteyner ve personel temini talep etmişti.Buna rağmen sığınma talebinde bulunan kişilerin kabul merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ettiği görüldü.Mahdi, Mecliste dün yaptığı açıklamada, "Hafta başlarında her zaman daha fazla insan görülüyor. Dün ve bugün, erkeklere yer bulmak imkansızdı ancak refakatsız çocuklar artık sokaklarda değil." ifadesini kullanmıştı.Belçika'da barınak kriziBelçika'da uzun süredir Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde kuyruklar oluşuyor. Kuyruklarda refakatsiz çocukların varlığı dikkati çekiyor.Resmi kurumlardan söz konusu göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Göçmenlerin resmi statüleriyle ilgili net bilgi bulunmazken, bir kısmının yasal oturum veya çalışma belgesi olmadan ülkede yaşayan ve çoğunlukla oturum talepleri reddedilen "kağıtsız"lardan olduğu biliniyor.Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda "alarm durumunda" olduğunu söylemişti. Merkezde 1 günlük grev yapılmıştı.
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belçika, sığınmacı, göç, barınak, sığınma, fedasil

Belçika'da 'sığınmacı' krizi: Barınak temin edilemedi

21:00 22.12.2021
© AABelçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı
Belçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Belçika'nın aldığı ek önlemlere rağmen başkent Brüksel'de sığınmacılara barınak bulunamamasından kaynaklanan kriz çözülemedi.
Belçika'da sığınmacılara barınak temini krizi sürüyor.
Sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil, ay başında otellerle boş odaları için anlaşma yapmıştı. Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi de 17 Aralık'ta Avrupa Birliğinin (AB) konuyla ilgili kuruluşu Avrupa İltica Destek Ofisinden (EASO) konteyner ve personel temini talep etmişti.
Buna rağmen sığınma talebinde bulunan kişilerin kabul merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ettiği görüldü.
Mahdi, Mecliste dün yaptığı açıklamada, "Hafta başlarında her zaman daha fazla insan görülüyor. Dün ve bugün, erkeklere yer bulmak imkansızdı ancak refakatsız çocuklar artık sokaklarda değil." ifadesini kullanmıştı.

Belçika'da barınak krizi

Belçika'da uzun süredir Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde kuyruklar oluşuyor. Kuyruklarda refakatsiz çocukların varlığı dikkati çekiyor.
Resmi kurumlardan söz konusu göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Göçmenlerin resmi statüleriyle ilgili net bilgi bulunmazken, bir kısmının yasal oturum veya çalışma belgesi olmadan ülkede yaşayan ve çoğunlukla oturum talepleri reddedilen "kağıtsız"lardan olduğu biliniyor.
Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda "alarm durumunda" olduğunu söylemişti. Merkezde 1 günlük grev yapılmıştı.
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