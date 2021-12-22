Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211222/biden-omicron-ile-mucadele-icin-hazirlikliyiz-1051994055.html
Biden: Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız
Biden: Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız
ABD Başkanı Biden, Omicron varyantıyla mücadele için hazırlıklı olduklarını belirterek, yaşanan test sıkıntısını gidermek için gelecek aydan itibaren dağıtmak... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T00:52+0300
2021-12-22T00:55+0300
dünya
abd
afrika
joe biden
aşılama
koronavirüs testi
varyant
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1051994027_0:28:1201:703_1920x0_80_0_0_6f3acb375f8f001753ffa5952ef06765.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ülkede son dönemde hızla yayılan Omicron varyantı ve test konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin yeni planlarını açıkladı.Kovid-19'u 'çetin bir düşman' olarak nitelendiren Biden, Omicron'un şu anda ABD'de baskın varyant olduğunu kaydetti.Biden, son aylarda Kovid-19 nedeniyle ölenlerin neredeyse hepsinin aşısız olduğunu vurgulayarak "Aşı olan kişiler Kovid-19'a yakalanabilir ancak aşı sizi ağır hastalanmaktan ve ölümden büyük oranda korur" ifadelerini kullandı.Aşılanmanın 'vatani bir görev' olduğunu vurgulayan Biden, "Ben 3. doz hatırlatma dozumu oldum. Eski Başkan Trump da hatırlatma dozunu olduğunu açıkladı. Trump ile aynı fikirde olduğumuz tek konu bu olabilir" dedi.Biden, Omicron varyantının herkesi endişelendirmesi gerektiğini ancak bunun panik nedeni olmadığını belirten Biden, "Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız" diye konuştu.Aşı için daha çok sağlıkçı görevlendirilecekABD Başkanı, Omicron ile mücadele için ilk olarak aşıya teşviki artıracaklarını söyledi. Biden, ayrıca aşı merkezlerini artıracaklarını ve aşılama için daha çok sağlıkçıyı görevlendireceklerini bildirdi.Biden, şu anda testleri de herkes için daha erişilebilir kılmaya çalıştıklarının altını çizerek gelecek aydan itibaren bütün sigortaların evde yapılan test ücretlerini karşılayacağını söyledi.Bu haftadan itibaren en çok vakanın görüldüğü New York'ta başlayarak daha çok test merkezi kurup merkezlerin önündeki kuyrukları azaltmaya çalışacaklarını dile getiren Biden, "Federal hükümet yarım milyar hızlı test kiti satın alıyor ve bu kitler ocaktan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Bu testler tamamen ücretsiz olacak. Halkın testi sipariş etmesi için bir de internet sayfası kuruyoruz" dedi.Biden, Afrika'ya seyahat kısıtlamasını kaldırmayı düşünüyorBiden, artan vaka sayısı nedeniyle ağır hastaların da artabileceği uyarısında bulunarak hastaneleri bunun için hazırladıklarını ve ilgili kurumların daha çok ambulans kiralamaya başladığını bildirdi.Bir gazetecinin Omicron vakalarının artması nedeniyle test stoklarının yetersiz kalmasının 'başarısızlık' mı olduğunu sorması üzerine Biden, "Hayır bu kesinlikle başarısızlık değil. Kimse Omicron'un bu kadar hızlı yayılacağını tahmin edemedi" ifadelerini kullandı.Biden, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve çevresindeki 7 ülkeye getirilen seyahat kısıtlamasını da kaldırmayı düşündüğünü, bunu ekibiyle konuşacağını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/abd-8-destinasyonu-en-yuksek-riskli-seyahat-kategorisine-aldi-1051993710.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1051994027_52:0:1081:772_1920x0_80_0_0_8e52232faecd8977a5352f1b9c351b8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afrika, joe biden, aşılama, koronavirüs testi, varyant, omicron

Biden: Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız

00:52 22.12.2021 (güncellendi: 00:55 22.12.2021)
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Abone ol
ABD Başkanı Biden, Omicron varyantıyla mücadele için hazırlıklı olduklarını belirterek, yaşanan test sıkıntısını gidermek için gelecek aydan itibaren dağıtmak üzere 500 milyon 'evde hızlı test kiti' satın aldıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ülkede son dönemde hızla yayılan Omicron varyantı ve test konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin yeni planlarını açıkladı.
Kovid-19'u 'çetin bir düşman' olarak nitelendiren Biden, Omicron'un şu anda ABD'de baskın varyant olduğunu kaydetti.
Biden, son aylarda Kovid-19 nedeniyle ölenlerin neredeyse hepsinin aşısız olduğunu vurgulayarak "Aşı olan kişiler Kovid-19'a yakalanabilir ancak aşı sizi ağır hastalanmaktan ve ölümden büyük oranda korur" ifadelerini kullandı.
Aşılanmanın 'vatani bir görev' olduğunu vurgulayan Biden, "Ben 3. doz hatırlatma dozumu oldum. Eski Başkan Trump da hatırlatma dozunu olduğunu açıkladı. Trump ile aynı fikirde olduğumuz tek konu bu olabilir" dedi.
Biden, Omicron varyantının herkesi endişelendirmesi gerektiğini ancak bunun panik nedeni olmadığını belirten Biden, "Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız" diye konuştu.

Aşı için daha çok sağlıkçı görevlendirilecek

ABD Başkanı, Omicron ile mücadele için ilk olarak aşıya teşviki artıracaklarını söyledi. Biden, ayrıca aşı merkezlerini artıracaklarını ve aşılama için daha çok sağlıkçıyı görevlendireceklerini bildirdi.
Biden, şu anda testleri de herkes için daha erişilebilir kılmaya çalıştıklarının altını çizerek gelecek aydan itibaren bütün sigortaların evde yapılan test ücretlerini karşılayacağını söyledi.
Bu haftadan itibaren en çok vakanın görüldüğü New York'ta başlayarak daha çok test merkezi kurup merkezlerin önündeki kuyrukları azaltmaya çalışacaklarını dile getiren Biden, "Federal hükümet yarım milyar hızlı test kiti satın alıyor ve bu kitler ocaktan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Bu testler tamamen ücretsiz olacak. Halkın testi sipariş etmesi için bir de internet sayfası kuruyoruz" dedi.

Biden, Afrika'ya seyahat kısıtlamasını kaldırmayı düşünüyor

Biden, artan vaka sayısı nedeniyle ağır hastaların da artabileceği uyarısında bulunarak hastaneleri bunun için hazırladıklarını ve ilgili kurumların daha çok ambulans kiralamaya başladığını bildirdi.
Bir gazetecinin Omicron vakalarının artması nedeniyle test stoklarının yetersiz kalmasının 'başarısızlık' mı olduğunu sorması üzerine Biden, "Hayır bu kesinlikle başarısızlık değil. Kimse Omicron'un bu kadar hızlı yayılacağını tahmin edemedi" ifadelerini kullandı.
Biden, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve çevresindeki 7 ülkeye getirilen seyahat kısıtlamasını da kaldırmayı düşündüğünü, bunu ekibiyle konuşacağını dile getirdi.
ABD- Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
KORONAVİRÜS
ABD 8 destinasyonu 'en yüksek riskli seyahat' kategorisine aldı
00:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce