https://tr.sputniknews.com/20211222/biden-omicron-ile-mucadele-icin-hazirlikliyiz-1051994055.html

Biden: Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız

Biden: Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız

ABD Başkanı Biden, Omicron varyantıyla mücadele için hazırlıklı olduklarını belirterek, yaşanan test sıkıntısını gidermek için gelecek aydan itibaren dağıtmak... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T00:52+0300

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dünya

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aşılama

koronavirüs testi

varyant

omicron

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ülkede son dönemde hızla yayılan Omicron varyantı ve test konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin yeni planlarını açıkladı.Kovid-19'u 'çetin bir düşman' olarak nitelendiren Biden, Omicron'un şu anda ABD'de baskın varyant olduğunu kaydetti.Biden, son aylarda Kovid-19 nedeniyle ölenlerin neredeyse hepsinin aşısız olduğunu vurgulayarak "Aşı olan kişiler Kovid-19'a yakalanabilir ancak aşı sizi ağır hastalanmaktan ve ölümden büyük oranda korur" ifadelerini kullandı.Aşılanmanın 'vatani bir görev' olduğunu vurgulayan Biden, "Ben 3. doz hatırlatma dozumu oldum. Eski Başkan Trump da hatırlatma dozunu olduğunu açıkladı. Trump ile aynı fikirde olduğumuz tek konu bu olabilir" dedi.Biden, Omicron varyantının herkesi endişelendirmesi gerektiğini ancak bunun panik nedeni olmadığını belirten Biden, "Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız" diye konuştu.Aşı için daha çok sağlıkçı görevlendirilecekABD Başkanı, Omicron ile mücadele için ilk olarak aşıya teşviki artıracaklarını söyledi. Biden, ayrıca aşı merkezlerini artıracaklarını ve aşılama için daha çok sağlıkçıyı görevlendireceklerini bildirdi.Biden, şu anda testleri de herkes için daha erişilebilir kılmaya çalıştıklarının altını çizerek gelecek aydan itibaren bütün sigortaların evde yapılan test ücretlerini karşılayacağını söyledi.Bu haftadan itibaren en çok vakanın görüldüğü New York'ta başlayarak daha çok test merkezi kurup merkezlerin önündeki kuyrukları azaltmaya çalışacaklarını dile getiren Biden, "Federal hükümet yarım milyar hızlı test kiti satın alıyor ve bu kitler ocaktan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Bu testler tamamen ücretsiz olacak. Halkın testi sipariş etmesi için bir de internet sayfası kuruyoruz" dedi.Biden, Afrika'ya seyahat kısıtlamasını kaldırmayı düşünüyorBiden, artan vaka sayısı nedeniyle ağır hastaların da artabileceği uyarısında bulunarak hastaneleri bunun için hazırladıklarını ve ilgili kurumların daha çok ambulans kiralamaya başladığını bildirdi.Bir gazetecinin Omicron vakalarının artması nedeniyle test stoklarının yetersiz kalmasının 'başarısızlık' mı olduğunu sorması üzerine Biden, "Hayır bu kesinlikle başarısızlık değil. Kimse Omicron'un bu kadar hızlı yayılacağını tahmin edemedi" ifadelerini kullandı.Biden, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve çevresindeki 7 ülkeye getirilen seyahat kısıtlamasını da kaldırmayı düşündüğünü, bunu ekibiyle konuşacağını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/abd-8-destinasyonu-en-yuksek-riskli-seyahat-kategorisine-aldi-1051993710.html

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abd, afrika, joe biden, aşılama, koronavirüs testi, varyant, omicron