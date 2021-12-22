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BM'den Libya'da çatışma uyarısı
BM'den Libya'da çatışma uyarısı
Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu, başkent Trablus'ta güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulundu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T06:04+0300
2021-12-22T06:02+0300
dünya
bm
libya
birleşmiş milletler (bm)
çatışma
uyarı
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Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus’un bazı bölgelerinde askeri birliklerin konuşlanması ve bazı caddelerin trafiğe kapatmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Başkentteki hareketliliğin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "UNSMIL, Trablus'ta güvenlikle ilgili süren gelişmelerden endişe duyuyor" ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca Libyalı etkin tüm taraflara 'akli selimle hareket etmeleri ve geçiş sürecinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak seçimlerin barışçıl bir atmosferde yapılmasına katkı sunacak güvenli bir ortam hazırlamaları' çağrısında bulunuldu.Trablus’taki askeri hareketlilikGün içinde Trablus'un Zaviye ve Bab bin Gaşir bölgelerinde ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılmış, bazı caddeler de toprak dökülerek trafiğe kapatılmıştı. Ayrıca Sidre ve Tarik eş-Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözlenmişti.Bunun üzerine Trablus Üniversitesi de eğitime ara verildiğini ve güvenlik gerekçesiyle öğrencilerden evlerine dönmelerinin istendiğini açıklamıştı.Libya'daki seçim süreciBM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'de düzenlenen toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.Seçimlerde 98 kişi adaylık için başvururken Yüksek Seçim Komisyonu, 25 adayın başvurusunu 'çifte vatandaşlık' ve haklarındaki 'nihai yargı kararı' gibi nedenlerle reddetmişti.
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bm, libya, birleşmiş milletler (bm), çatışma, uyarı

BM'den Libya'da çatışma uyarısı

06:04 22.12.2021
© AALibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu, başkent Trablus'ta güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus’un bazı bölgelerinde askeri birliklerin konuşlanması ve bazı caddelerin trafiğe kapatmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Başkentteki hareketliliğin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "UNSMIL, Trablus'ta güvenlikle ilgili süren gelişmelerden endişe duyuyor" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Libyalı etkin tüm taraflara 'akli selimle hareket etmeleri ve geçiş sürecinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak seçimlerin barışçıl bir atmosferde yapılmasına katkı sunacak güvenli bir ortam hazırlamaları' çağrısında bulunuldu.

Trablus’taki askeri hareketlilik

Gün içinde Trablus'un Zaviye ve Bab bin Gaşir bölgelerinde ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılmış, bazı caddeler de toprak dökülerek trafiğe kapatılmıştı. Ayrıca Sidre ve Tarik eş-Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözlenmişti.
Bunun üzerine Trablus Üniversitesi de eğitime ara verildiğini ve güvenlik gerekçesiyle öğrencilerden evlerine dönmelerinin istendiğini açıklamıştı.

Libya'daki seçim süreci

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'de düzenlenen toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.
Seçimlerde 98 kişi adaylık için başvururken Yüksek Seçim Komisyonu, 25 adayın başvurusunu 'çifte vatandaşlık' ve haklarındaki 'nihai yargı kararı' gibi nedenlerle reddetmişti.
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