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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211222/borsada-kayiplar-hizlandi-devre-kesici-yine-calisti-1052013697.html
Borsada devre kesici yine çalıştı
Borsada devre kesici yine çalıştı
Borsa İstanbul, BIST 100'deki kayıpların yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:51+0300
2021-12-22T14:57+0300
ekonomi
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finans
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Borsa İstanbul, BIST 100’deki kayıpların yüzde 5’in üzerine çıkmasının ardından devre kesti.Borsa İstanbul, bugün hızlı satış dalgasıyla başlamış sonrasında bir miktar toparlanmıştı. Öğleden sonra BIST 100’deki kayıp yüzde 5’i buldu ve 1800 seviyesinin altına indi.Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Saat 14:39:26 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.BIST 100, son dört işlem gününde toplam 5 kere devre kesmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211221/borsa-istanbulda-ikinci-devre-kesici-uygulandi-1051973073.html
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borsa, bist, finans, devre kesici, borsa istanbul, tl, dolar/tl, euro/tl, hisse, hazine ve maliye bakanlığı

Borsada devre kesici yine çalıştı

14:51 22.12.2021 (güncellendi: 14:57 22.12.2021)
© Fotoğraf : İHA BORSA İSTANBUL (BİST)
BORSA İSTANBUL (BİST) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Fotoğraf : İHA
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Borsa İstanbul, BIST 100'deki kayıpların yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesti.
Borsa İstanbul, BIST 100’deki kayıpların yüzde 5’in üzerine çıkmasının ardından devre kesti.
Borsa İstanbul, bugün hızlı satış dalgasıyla başlamış sonrasında bir miktar toparlanmıştı. Öğleden sonra BIST 100’deki kayıp yüzde 5’i buldu ve 1800 seviyesinin altına indi.
Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Saat 14:39:26 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.
BIST 100, son dört işlem gününde toplam 5 kere devre kesmiş oldu.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
EKONOMİ
Borsa İstanbul'da ikinci devre kesici uygulandı
Dün, 14:42
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