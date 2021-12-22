https://tr.sputniknews.com/20211222/borsada-kayiplar-hizlandi-devre-kesici-yine-calisti-1052013697.html

Borsada devre kesici yine çalıştı

Borsada devre kesici yine çalıştı

Borsa İstanbul, BIST 100'deki kayıpların yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:51+0300

2021-12-22T14:51+0300

2021-12-22T14:57+0300

ekonomi

borsa

bist

finans

devre kesici

borsa istanbul

tl

dolar/tl

euro/tl

hisse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103844/81/1038448145_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5437979cbd0323d903b4649ee068d876.jpg

Borsa İstanbul, BIST 100’deki kayıpların yüzde 5’in üzerine çıkmasının ardından devre kesti.Borsa İstanbul, bugün hızlı satış dalgasıyla başlamış sonrasında bir miktar toparlanmıştı. Öğleden sonra BIST 100’deki kayıp yüzde 5’i buldu ve 1800 seviyesinin altına indi.Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Saat 14:39:26 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.BIST 100, son dört işlem gününde toplam 5 kere devre kesmiş oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211221/borsa-istanbulda-ikinci-devre-kesici-uygulandi-1051973073.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

borsa, bist, finans, devre kesici, borsa istanbul, tl, dolar/tl, euro/tl, hisse, hazine ve maliye bakanlığı