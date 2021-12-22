https://tr.sputniknews.com/20211222/bulgaristan-savunma-bakani-yanev-ulkemizde-ilave-nato-guclerine-gerek-yok-1051993294.html
Bulgaristan Savunma Bakanı Yanev: Ülkemizde ilave NATO güçlerine gerek yok
Bulgaristan Savunma Bakanı Yanev: Ülkemizde ilave NATO güçlerine gerek yok
Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, ülkede ilave NATO güçlerini yerleştirmenin gerekli olmadığını düşündüğünü dile getirdi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T00:05+0300
2021-12-22T00:05+0300
2021-12-22T00:05+0300
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bulgaristan
gerilim
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Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, NATO'nun, 'Rusya’nın, ittifakın doğu sınırlarındaki askeri potansiyelini ve etkinliğini artırmasına' yanıt olarak farklı senaryolar değerlendirdiğini söyledi.Yanev, yaptığı açıklamada, bu senaryolar arasında, Bulgaristan ve Romanya’ya ilave ordu birliklerinin yerleştirilmesi olduğunu belirtti.Henüz teknik konuların değerlendirildiğini ve kararın alınmadığını kaydeden Bakan, bu tür müzakere ve yaklaşımların 'bölgede gereksiz gerilim tırmanmasına yol açabileceğini' kaydetti.Yanev, "Üstelik mevcut aşamada, gözlemlenen süreçleri, doğrudan NATO’ya ve ilgili güvenlik bölgesine tehdit olarak değerlendirmek için hiçbir sebep yok. Bu bağlamda, topraklarımıza ilave birliklerin konuşlandırılmasıyla ilgili kararı haklı çıkarabilecek gerekli koşulların olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/rusya-nato-moskovanin-blof-yapmadigini-anliyor-1051970563.html
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rusya, nato, bulgaristan, gerilim, stefan yanev
Bulgaristan Savunma Bakanı Yanev: Ülkemizde ilave NATO güçlerine gerek yok
Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, ülkede ilave NATO güçlerini yerleştirmenin gerekli olmadığını düşündüğünü dile getirdi.
Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, NATO'nun, 'Rusya’nın, ittifakın doğu sınırlarındaki askeri potansiyelini ve etkinliğini artırmasına' yanıt olarak farklı senaryolar değerlendirdiğini söyledi.
Yanev, yaptığı açıklamada, bu senaryolar arasında, Bulgaristan ve Romanya’ya ilave ordu birliklerinin yerleştirilmesi olduğunu belirtti.
Henüz teknik konuların değerlendirildiğini ve kararın alınmadığını kaydeden Bakan, bu tür müzakere ve yaklaşımların 'bölgede gereksiz gerilim tırmanmasına yol açabileceğini' kaydetti.
Yanev, "Üstelik mevcut aşamada, gözlemlenen süreçleri, doğrudan NATO’ya ve ilgili güvenlik bölgesine tehdit olarak değerlendirmek için hiçbir sebep yok. Bu bağlamda, topraklarımıza ilave birliklerin konuşlandırılmasıyla ilgili kararı haklı çıkarabilecek gerekli koşulların olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.