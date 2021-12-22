https://tr.sputniknews.com/20211222/cecen-lider-kadirovdan-turkiyeye-cahar-dudayev-parki-tepkisi-1052020102.html

Çeçen lider Kadirov’dan Türkiye’ye ‘Cahar Dudayev Parkı’ tepkisi

Çeçen lider Kadirov’dan Türkiye’ye ‘Cahar Dudayev Parkı’ tepkisi

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Türkiye’de kendini Çeçen ayrılıkçıların lideri ilan eden ve tanınmayan İçkerya... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T17:45+0300

2021-12-22T17:45+0300

2021-12-22T17:46+0300

dünya

rusya

çeçenistan

ramzan kadirov

kremlin

park

çeçen

yanıt

çeçenistan cumhuriyeti

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla Türkiye’ye tepki gösterdi. Kadirov, paylaşımında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da, ‘Rusya Federasyonu ile şeffaf ve dürüst ilişkilerden’ yana olup olmadığına açıklık getirme çağrısı yaptı.Bazı medya kaynaklarında yer alan haberlere göre İzmit’e bağlı Körfez Mahallesi'nde açılan bir parka, kendini Çeçen ayrılıkçıların lideri ilan eden Cahar Dudayev’in adı verildi.‘Rus - Türk ilişkilerine doğrudan tehdit’Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kadirov, “Çeçen Cumhuriyeti parlamentosunun, kolluk kuvvetlerinin temsilcileri ve din adamları, Rusya'da suç işleyen ve ardından internette ülkenin ve cumhuriyetin tüm yönetimine çamur atan teröristleri örtbas eden Türk makamlarının eylemlerine karşılık verme talebiyle bana başvurdu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'na da sesleniyorum, Türk makamlarının mevcut eylemleri, asırlardır gelişmekte olan Rus-Türk ilişkilerine doğrudan bir tehdittir. Bunun üzerinde durmak ve bu tür tezahürlere karşı önleyici diplomatik tedbirler almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı’na da seslendiğini bildiren Kadirov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça sesleniyorum, bu konuya açıklık getirin. Ya teröristleri alenen destekleyen bir devlet statüsü alırsınız, ya da arkasında inançlarınızı değiştirmeden Rusya Federasyonu ile şeffaf ve dürüst ilişkilerden yana olursunuz. Aksi halde, aranan çete üyeleri ve haydutlar Türkiye'de sığınırken, binlerce sivilin ölümünde parmağı olan teröristlerin isimlerinin parklara verilmesi için açık bir şekilde mitingler ve etkinlikler düzenlenirken, buna misilleme yapma hakkımızı saklı tutuyoruz” diye yazdı.Çeçen lider, bu durumda ‘Cezaevinde müebbet hapis cezası çeken Abdullah Öcalan'ın adını Grozniy'de ölümsüzleştirmenin’ oldukça mantıklı ve siyasi açıdan ‘denk yanıt’ olacağını iddia etti.Kremlin: Diplomatik kanallardan Türk meslektaşlarımıza bunu tasvip etmediğimizi ilettikKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Türk makamlarının bir parka Rusya’nın bir bölgesini ele geçirmeye çalışan bir teröristin adını verme kararının Çeçenistan halkı için acı verici olduğunu, bu nedenle Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un duygusal tepkisinin anlaşılabilir olduğunu belirtti.Peskov, “Bu tepki, Rusya'nın bu bölgesini kontrol altına almaya çalışan teröristler tarafından kışkırtılan ve başlatılan birkaç savaşı geçirmiş olan Rusya’nın bölge liderinin fazlasıyla duygusal, fakat anlaşılır bir tepkisidir. Bunu yapan teröristlerden biri Dudayev idi. Ne yazık ki bu yakınlarda Türkiye’nin bir bölgesinde parklardan birine bu teröristin adı verildi. Elbette ki bu tüm Çeçenler için, Çeçenistan Cumhuriyeti için fazlasıyla acı verici bir karar, bu nedenle bu duygusal tepki de tamamen anlaşılır” açıklamasında bulundu.Kremlin Sözcüsü, “Türkiye’deki şehirlerden birinde bir alana böyle bir ismin verilmesini, en hafif tabiriyle tasvip etmediğimizi diplomatik kanallardan Türk meslektaşlarımıza ilettik” ifadelerini kullandı.

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https://tr.sputniknews.com/20210226/cecen-lider-kadirov-putinin-militanlara-karsi-ozel-operasyondaki-rolunu-anlatti-1043908008.html

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rusya, çeçenistan, ramzan kadirov, kremlin, park, çeçen, yanıt, çeçenistan cumhuriyeti