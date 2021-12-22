https://tr.sputniknews.com/20211222/cep-telefonu-taksit-sayisi-ve-kredi-limitleri-guncellendi-1052008773.html
Cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitleri güncellendi
Cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitleri güncellendi
BDDK, cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitlerini güncelledi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T13:01+0300
2021-12-22T13:01+0300
2021-12-22T13:02+0300
ekonomi
bddk
cep telefonu
tablet
karar
taksit
telefon
satış
uygulama
taksit yasağı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kart kabulünü sağlayan işyerinin 'yenileme merkezi' veya 'yetkili satıcı' niteliğinde olması kaydıyla, 'yenilenmiş ürün' niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartı taksitlendirme sürelerinin fiyatı 5 bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL’ye çıkarıldı.Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210902/ikinci-el-cep-telefonu-ve-tablet-satislarina-yeni-duzenleme-1048552349.html
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bddk, cep telefonu, tablet, karar, taksit, telefon, satış, uygulama, taksit yasağı
Cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitleri güncellendi
13:01 22.12.2021 (güncellendi: 13:02 22.12.2021)
BDDK, cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitlerini güncelledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kart kabulünü sağlayan işyerinin 'yenileme merkezi' veya 'yetkili satıcı' niteliğinde olması kaydıyla, 'yenilenmiş ürün' niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartı taksitlendirme sürelerinin fiyatı 5 bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.
Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL’ye çıkarıldı.
Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.