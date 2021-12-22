https://tr.sputniknews.com/20211222/cep-telefonu-taksit-sayisi-ve-kredi-limitleri-guncellendi-1052008773.html

Cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitleri güncellendi

Cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitleri güncellendi

BDDK, cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitlerini güncelledi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T13:01+0300

2021-12-22T13:01+0300

2021-12-22T13:02+0300

ekonomi

bddk

cep telefonu

tablet

karar

taksit

telefon

satış

uygulama

taksit yasağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052008748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2e8fb6b8dd52cfba46144810116379e6.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kart kabulünü sağlayan işyerinin 'yenileme merkezi' veya 'yetkili satıcı' niteliğinde olması kaydıyla, 'yenilenmiş ürün' niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartı taksitlendirme sürelerinin fiyatı 5 bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL’ye çıkarıldı.Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20210902/ikinci-el-cep-telefonu-ve-tablet-satislarina-yeni-duzenleme-1048552349.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bddk, cep telefonu, tablet, karar, taksit, telefon, satış, uygulama, taksit yasağı