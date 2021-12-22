https://tr.sputniknews.com/20211222/ceren-damar-davasinda-sanik-avukati-bicaka-verilen-para-cezasi-kinamaya-cevrildi-1052010565.html

Ceren Damar davasında sanık avukatı Bıçak'a verilen para cezası kınamaya çevrildi

Ceren Damar davasında sanık avukatı Bıçak'a verilen para cezası kınamaya çevrildi

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, akademisyen Ceren Damar cinayeti davasında sanık avukatlığı yapan Vahit Bıçak’ın davaya ilişkin sosyal medya... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T13:41+0300

2021-12-22T13:41+0300

2021-12-22T13:42+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

türkiye barolar birliği

ceren damar

vahit bıçak

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü.Sanık Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştı. Damar ailesinin avukatlarından Doğan Erkan'ın şikayeti üzerine Ankara Barosu, Bıçak'a 708 TL para cezası vermişti. Cezaya itiraz ettiAvukat Bıçak, karara itiraz etti. Bıçak itiraz başvurusunda, Baro Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun şahsını ve mesleki varlığını hedef aldıklarını, belli odaklarca aleyhine yürütülen iftira, hakaret ve linç kampanyasına destek olduklarını iddia etti. Bıçak, sosyal medya paylaşımlarının cinsel saldırı suçuyla ilgili TCK’daki düzenlemeleri izah etmekten ibaret olduğunu, paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, mezkur kararın kaldırılarak hakkında ceza tayinine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.'Ceza yetersiz'Avukat Erkan da verilen para cezasının caydırıcı ya da cezalandırıcı bir niteliği olmayacak şekilde yetersiz olduğunu, Bıçak’ın işten çıkarma cezası ile cezalandırılması gerektiğini, şikayetlinin savlarının kadın cinayetlerinin devamına çağrı yaptığını, kullanılan üslubun avukatlık etiği ve titizliği ile bağdaşmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti.Kararın itiraz incelemesini Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nca yapıldı. Kurul, Bıçak’ın sicilinde ceza olmadığını göz önünde tutarak, para cezasının kaldırılarak, hakkında kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 9 Ekim tarihli kararda “708 TL Para Cezası ile Cezalandırılmasına ilişkin kararın kınama cezasına çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanmasına, şikayetli avukatı kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.Bıçak ne demişti? Bıçak, mahkemede müvekkilinin cinsel istismar mağduru olduğunu savunarak, dinlenen bir tanığa “Çocuklarımızı cinsel tacizde bulunan hocalara teslim etmek konusunda ne düşünüyorsunuz” sorusunu yöneltti.Bıçak, ayrıca sosyal medya hesabında “Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın”, “Kanunlarımız ırza karşı meşru müdafaaya izin vermektedir. Cinsel saldırı suçunun mağduru, baskılardan bunalmış, başka çıkış yolu bulamamış ise son çare saldırganı öldürmesi durumu, kanunlarımızda cezayı gerektiren bir eylem değildir” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, türkiye barolar birliği, ceren damar, vahit bıçak