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Çin'in Şian kentinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı
Çin'in Şian kentinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı
Çin'in Şian kentinde, son günlerde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle 13 milyondan fazla kişiye sokağa çıkma yasağı getirildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T20:41+0300
2021-12-22T20:41+0300
koronavirüs
çin
kovid-19
sokağa çıkma kısıtlaması
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Bugün ilan edilen yeni Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla her evden sadece bir kişiye dışarı çıkma imkanı tanındı.Geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının yanı sıra uzun mesafeli otobüs ve uçak seyahatleri durduruldu, otoyollara kurulan noktalarda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı.Kamu çalışanlarıyla beraber fiziki olarak iş yerinde bulunması zorunlu olmayan kişilere evden çalışma çağrısı yapıldı.9 Aralık'tan bu yana 143 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Şian'da yetkililer, spor salonları, eğlence mekanları, sinema salonları gibi iç mekan etkinliklerinin geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.Çin'de hayata geçirilen 'Sıfır Kovid-19' uygulaması uyarınca, vaka sayısında artış görülen kentlerde geniş kapsamlı test ve aşılama gibi tedbirler alınıyor.Pekin yönetimi, şubatta başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde salgınla ilgili ciddi tedbirler alıyor.Çin'de şimdiye kadar 100 bin 544 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
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çin, kovid-19, sokağa çıkma kısıtlaması

Çin'in Şian kentinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı

20:41 22.12.2021
© REUTERS / CHINA DAILYÇin'in Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde yeni Kovid-19 vakaları görülmesi üzerine toplu nükleik asit testleri yapılırken
Çin'in Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde yeni Kovid-19 vakaları görülmesi üzerine toplu nükleik asit testleri yapılırken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / CHINA DAILY
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Çin'in Şian kentinde, son günlerde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle 13 milyondan fazla kişiye sokağa çıkma yasağı getirildi.
Bugün ilan edilen yeni Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla her evden sadece bir kişiye dışarı çıkma imkanı tanındı.
Geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının yanı sıra uzun mesafeli otobüs ve uçak seyahatleri durduruldu, otoyollara kurulan noktalarda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı.
Kamu çalışanlarıyla beraber fiziki olarak iş yerinde bulunması zorunlu olmayan kişilere evden çalışma çağrısı yapıldı.
9 Aralık'tan bu yana 143 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Şian'da yetkililer, spor salonları, eğlence mekanları, sinema salonları gibi iç mekan etkinliklerinin geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.
Çin'de hayata geçirilen 'Sıfır Kovid-19' uygulaması uyarınca, vaka sayısında artış görülen kentlerde geniş kapsamlı test ve aşılama gibi tedbirler alınıyor.
Pekin yönetimi, şubatta başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde salgınla ilgili ciddi tedbirler alıyor.
Çin'de şimdiye kadar 100 bin 544 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
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