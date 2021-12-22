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https://tr.sputniknews.com/20211222/cumhurbaskani-erdogan-fenerbahce-spor-kulubu-baskani-ali-koc-ile-gorustu-1052024421.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T19:44+0300
2021-12-22T19:44+0300
2021-12-22T19:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ali koç
görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, ali koç, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.