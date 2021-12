https://tr.sputniknews.com/20211222/cumhurbaskani-erdogan-kazanan-84-milyonun-her-ferdidir-1052023543.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan sadece bankada parası olan değil, 84 milyonun her ferdidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ekonomide uygulanan yeni programla ilgili açıklamalarda bulundu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda "Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:"Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir.Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş; piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız paketteki hususların detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır.Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir. Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da tüm ekonomiye müspet yönde etki edecektir.Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz.Varacağımız yer, hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişimler göreceği bir yerdir."

