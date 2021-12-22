https://tr.sputniknews.com/20211222/cumhurbaskani-erdogan-memur-sen-ile-ek-zam-gorusecek-1052004510.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T11:42+0300

2021-12-22T11:42+0300

2021-12-22T12:02+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

memur-sen

ali yalçın

memur

zam

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'nin aktardığı habere göre, bugün saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüşecek.Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ve ek zam talebini iletmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211221/memur-sen-genel-baskani-yalcindan-memura-ek-zamla-ilgili-onemli-aciklama-1051981795.html

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recep tayyip erdoğan, memur-sen, ali yalçın, memur, zam