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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211222/cumhurbaskani-erdogan-memur-sen-ile-ek-zam-gorusecek-1052004510.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T11:42+0300
2021-12-22T11:42+0300
2021-12-22T12:02+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
memur-sen
ali yalçın
memur
zam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'nin aktardığı habere göre, bugün saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüşecek.Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ve ek zam talebini iletmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211221/memur-sen-genel-baskani-yalcindan-memura-ek-zamla-ilgili-onemli-aciklama-1051981795.html
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recep tayyip erdoğan, memur-sen, ali yalçın, memur, zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek 11:42 22.12.2021 (güncellendi: 12:02 22.12.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan
, NTV'nin aktardığı
habere
göre, bugün saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın
ile görüşecek.
Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ve ek zam talebini iletmişti.