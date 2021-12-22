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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T11:42+0300
2021-12-22T12:02+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
memur-sen
ali yalçın
memur
zam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'nin aktardığı habere göre, bugün saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüşecek.Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ve ek zam talebini iletmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211221/memur-sen-genel-baskani-yalcindan-memura-ek-zamla-ilgili-onemli-aciklama-1051981795.html
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recep tayyip erdoğan, memur-sen, ali yalçın, memur, zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek

11:42 22.12.2021 (güncellendi: 12:02 22.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter/_aliyalcin_Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile görüşecek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/_aliyalcin_
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'nin aktardığı habere göre, bugün saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüşecek.
Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ve ek zam talebini iletmişti.
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik
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