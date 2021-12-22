https://tr.sputniknews.com/20211222/cumhurbaskani-erdogan-turk-yahudi-toplumu-ve-islam-ulkeleri-hahamlar-ittifaki-ile-bir-araya-geldi-1052027170.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

türkiye

yahudi

haham

türk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlarını bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Hahamlar günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.İstanbul, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan Hahambaşı ve hahamların katıldığı görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

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recep tayyip erdoğan, yahudi, haham, türk