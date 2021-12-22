Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlarını bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Hahamlar günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.İstanbul, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan Hahambaşı ve hahamların katıldığı görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlarını bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Hahamlar günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.
İstanbul, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan Hahambaşı ve hahamların katıldığı görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.