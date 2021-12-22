https://tr.sputniknews.com/20211222/cuvalli-hirsiz-kameralara-yakalandi-1052012801.html
Çuvallı hırsız kameralara yakalandı
Çuvallı hırsız kameralara yakalandı
Malatya'da, çaldığı banka kartıyla, üzerine çuval geçirmiş halde, ATM'den para çeken şüpheli, 25 güvenlik kamerasının 172 saatlik görüntülerinden kimliği... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:27+0300
2021-12-22T14:27+0300
2021-12-22T14:27+0300
türkiye
malatya
hırsız
çuval
atm
kredi kartı
kart
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23 Kasım’da Darende ilçesi Günpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ali T., kartının çalındığını fark edip durumu bankasına bildirdi. Bir süre sonra çalınan kartla ATM’den bin 500 lira çekildiği anlaşılınca durum polise bildirildi.ATM’nin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çalıntı kartla işlem yapan kişinin üzerine çuval geçirerek kamufle olduğunu fark etti. Polis, bölgedeki 25 ayrı güvenlik kamerasının 172 saatlik kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, kimliğinin belirlenmemesi için üzerine çuval geçirerek ATM’ye giden şüphelinin Hasan K. olduğu tespit edildi.Dün adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Hasan K., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlanırken, adresinde bulunan bin 500 lira ise sahibine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/iki-erkek-hirsiz-carsaf-giyip-zillere-basti-ac-abla-ac-1052010352.html
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malatya, hırsız, çuval, atm, kredi kartı, kart
Çuvallı hırsız kameralara yakalandı
Malatya'da, çaldığı banka kartıyla, üzerine çuval geçirmiş halde, ATM'den para çeken şüpheli, 25 güvenlik kamerasının 172 saatlik görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.
23 Kasım’da Darende ilçesi Günpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ali T., kartının çalındığını fark edip durumu bankasına bildirdi.
Bir süre sonra çalınan kartla ATM’den bin 500 lira çekildiği anlaşılınca durum polise bildirildi.
ATM’nin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çalıntı kartla işlem yapan kişinin üzerine çuval geçirerek kamufle olduğunu fark etti.
Polis, bölgedeki 25 ayrı güvenlik kamerasının 172 saatlik kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, kimliğinin belirlenmemesi için üzerine çuval geçirerek ATM’ye giden şüphelinin Hasan K. olduğu tespit edildi.
Dün adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Hasan K., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlanırken, adresinde bulunan bin 500 lira ise sahibine teslim edildi.