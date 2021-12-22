https://tr.sputniknews.com/20211222/cuvalli-hirsiz-kameralara-yakalandi-1052012801.html

Çuvallı hırsız kameralara yakalandı

Çuvallı hırsız kameralara yakalandı

Malatya'da, çaldığı banka kartıyla, üzerine çuval geçirmiş halde, ATM'den para çeken şüpheli, 25 güvenlik kamerasının 172 saatlik görüntülerinden kimliği... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:27+0300

2021-12-22T14:27+0300

2021-12-22T14:27+0300

türkiye

malatya

hırsız

çuval

atm

kredi kartı

kart

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23 Kasım’da Darende ilçesi Günpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ali T., kartının çalındığını fark edip durumu bankasına bildirdi. Bir süre sonra çalınan kartla ATM’den bin 500 lira çekildiği anlaşılınca durum polise bildirildi.ATM’nin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çalıntı kartla işlem yapan kişinin üzerine çuval geçirerek kamufle olduğunu fark etti. Polis, bölgedeki 25 ayrı güvenlik kamerasının 172 saatlik kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, kimliğinin belirlenmemesi için üzerine çuval geçirerek ATM’ye giden şüphelinin Hasan K. olduğu tespit edildi.Dün adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Hasan K., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlanırken, adresinde bulunan bin 500 lira ise sahibine teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/iki-erkek-hirsiz-carsaf-giyip-zillere-basti-ac-abla-ac-1052010352.html

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