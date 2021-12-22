https://tr.sputniknews.com/20211222/denizlideki-yayla-golu-buz-tuttu-1052016338.html

Denizli'deki Yayla Gölü buz tuttu

Denizli'deki Yayla Gölü buz tuttu

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü'nün yüzeyi, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T15:48+0300

2021-12-22T15:48+0300

2021-12-22T15:48+0300

yaşam

izmir

denizli

kar yağışı

kar

buz

göl

yayla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052016289_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6ed0162eab73bf57d97b4865a9cde26e.jpg

Doğaseverler, kent merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Süleymanlı Yaylası'ndaki gölün buz tutmasına şahitlik etmek için bölgeye geldi.Buz üstünde yiyecek arayan yaban kazları da güzel görüntüler oluşturdu.Arkadaşlarıyla donan gölü görmeye Manisa’dan gelen Ahmet Tekin, manzaraya hayran kaldığını söyledi.Tekin Gürsoy ise yaylanın dört mevsim güzellikler barındırdığını, kışın da harika bir görüntüye kavuştuğunu ifade etti.İzmir’den gelen İsmail Yenice de "Kar görmek için buraya arkadaş tavsiyesiyle geldim. Gölün buz tuttuğunu görüne çok şaşırdım. Tablo gibi görüntü var. Karı çok özlemiştik" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211204/buz-tutan-cildir-golunde-vals-1051437851.html

izmir

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, denizli, kar yağışı, kar, buz, göl, yayla