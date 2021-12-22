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Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri de ele alındı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri de ele alındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri de ele alındı
Türk Dışişleri Bakanlığı, Suriye gündemiyle 17. kez Astana'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:41+0300
2021-12-22T14:41+0300
dünya
türkiye
astana
dışişleri bakanlığı
toplantı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan '21-22 Aralık 2021 Tarihlerinde Nur-Sultan’da Yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı Hk' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, astana, dışişleri bakanlığı, toplantı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması: Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri de ele alındı

14:41 22.12.2021
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Türk Dışişleri Bakanlığı, Suriye gündemiyle 17. kez Astana'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan '21-22 Aralık 2021 Tarihlerinde Nur-Sultan’da Yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı Hk' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların onyedincisi 21-22 Aralık 2021 tarihlerinde Nur-Sultan’da düzenlenmiştir. Toplantıda siyasi süreçteki son gelişmeler, İdlip’teki durum, insani yardımlar ve terörizmle mücadele konuları ele alınmıştır.
Taraflar, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerini yinelemişler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sükunetin korunmasının önemini vurgulamışlar ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.
Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunun altını çizmişlerdir. Fırat’ın doğusundaki ayrılıkçı yapılarca sivillere yönelik artan saldırılar ve baskıdan duyulan derin endişe beyan edilmiş, bu bağlamda, tarafımızca PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız vurgulanmıştır.
Taraflar, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi’nin yedinci turunun en kısa zamanda Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulunmuşlardır.
Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu da toplantıda ele alınmıştır. Taraflar, ülke içinde yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizmişlerdir.
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