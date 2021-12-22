https://tr.sputniknews.com/20211222/doktoru-bicakladi-21-gunluk-tedavisinin-ardindan-savcilikca-serbest-birakildi-1052005567.html

Doktoru bıçakladı, 21 günlük tedavisinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı

Doktoru bıçakladı, 21 günlük tedavisinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı

Diyarbakır’da, gittiği aile sağlığı merkezinde Dr. Aziz Tanelçi’yi, kilo vermesi gerektiğini söyleyince bıçakla yaralayan H.E., ruh sağlığı ve hastalıkları... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T12:01+0300

2021-12-22T12:01+0300

2021-12-22T12:01+0300

türkiye

diyarbakır

tutuklama

doktor

hasta

ruh ve sinir hastalıkları hastanesi

tedavi

şizofreni

bıçaklama

savcılık

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Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde, 25 Kasım günü, şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'yi bıçakla kolundan ve omzundan yaraladı. H.E. ayrıca sedye ve koltuklara da bıçakla zarar verdi.Polis tarafından gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen H.E., burada yer olmadığı gerekçesiyle, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. 21 günlük tedavinin ardından Diyarbakır'a getirilen ve yeniden adliyeye sevk edilen H.E., savcılıktaki ifadesi sonrası hastaneden verilen rapor dikkate alınarak serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211125/kilo-vermelisin-diyen-doktora-bicakla-saldirdi-1051149046.html

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